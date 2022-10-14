簡單暴力的伸縮趣味 長號音樂遊戲《Trombone Champ》爆笑翻紅

【文/MUZIK】

由Holy Wow工作室開發的長號韻律電玩《Trombone Champ》，自9月15日在Steam平臺開賣以來，在短短不到一個月的時間裡頭，就已創造大批粉絲，從電玩評論者到真正的長號演奏家都被擄獲，成為許多人愛不釋手的超級熱門遊戲。

《Trombone Champ》的玩法與《Guitar Hero》類似，但演奏的樂器從吉它換成長號，玩家用滑鼠上下操作，搭配從螢幕右邊往左邊行進的音條，指示畫面上的虛擬號手，在特定的時間「吹出」音高與時長正確的音符——不過遊標的移動方向故意設計成與滑鼠的動作相反，讓人玩起來要不笑料百出都難。

目前這款遊戲提供包括貝多芬第五號交響曲的古典曲目，還有國歌、進行曲、電子音樂等，一共二十餘首選擇。很多玩家發布的影片都「演奏」得荒腔走板、引人發噱，這也吸引了更多人入坑，想來試試它到底有多難？

開發《Trombone Champ》的Dan Vecchitto則說，從沒料到它會成為網上的笑料來源，投入的人數遠超過他原本的預期，他笑稱：「我超高興的，也覺得稍稍放了心……我之前不太確定大家真正的反應會怎麼樣……因為吹出的東西聽起來幾乎都很糟。」

起初他還擔心，這種遊戲會讓真正的長號演奏者覺得受辱，還好目前來自這個族群的玩家反應幾乎都很正向。

他回憶，自己是4年前受到傳統電玩街機的啟發，覺得何不把機臺上的塑膠槍換成有活動滑塊的橡膠長號？「想像有人努力要跟著螢幕上的波浪狀線條，把大橡膠長號上的滑塊推來推去，一定很好玩。」

而開發遊戲只是出於這位網頁設計者的業餘興趣而已，他自己連長號都沒在吹呢。

妙的是，關於遊戲選擇的曲目，Vecchitto的考量其實是想讓玩家不用負擔額外版權費用，就能享受樂趣，所以全部採用已經進入公開領域的作品，唯一的原創新作，是倫敦藝術家Max Tundra的《Long-Tail Limbo》。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》