拍賣挖到寶 美國舊貨獵人無痛入手中世紀樂譜原件

【文/MUZIK】

舊貨獵人Will Sideri在緬因州的一個莊園拍賣會裡，看到牆上掛著一張裱了框的文件，精美的手寫拉丁文加上音符與金色裝飾，還有張紙條標示著「1285年」——憑藉曾在Colby學院修習手抄件課程的經驗，他判斷這很可能真的是中世紀的文物，便用75美元的價格買了下來。

後經學者確認，這張羊皮紙來自13世紀晚期的禱文書（The Beauvais Missal），曾用於法國 Beauvais Cathedral 的羅馬禮彌撒祭儀。

Colby學院其實也有收藏另一頁這樣的手抄件，所以Sideri詢問自己課上的老師Megan Cook，Cook又找了做過這方面研究的同儕，很快就一起確認了這分文物的真實性。美國中世紀學院行政總監、波士頓Simmons大學手稿研究教授Lisa Fagin Davis認為該件是彌撒禱文書的一部分，此書1940年代出售以前，曾為報紙發行人William Randolph Hearst所有，而且依20世紀早期的常見做法，被拆分成一個個單頁——許多珍奇的手抄件就這樣被弄得支離破碎、毀於一旦——仔細研究過309頁The Beauvais Missal全本的Davis，就在全美各地追蹤到超過100張出自該書的單頁。

Cook則分析，Sideri買到的文物年分含金量高，保存狀況也遠優於Colby學院手上的另一頁原件。

Davis估計，該件價值至少上看1萬美元。不過無意出售的Sideri表示，他只是喜愛歷史與此物之美，還有自己與之邂逅的過程：「它是那天拍賣要結束時出現的，我知道它的酷……我買來，不是打算要轉賣的。」

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