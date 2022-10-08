演唱會「最亮眼的高齡嘉賓」 知名歌手麗珠演奏200歲水晶長笛

【文/MUZIK】

美國饒舌歌手麗珠（Melissa Viviane Jefferson，藝名Lizzo）上週在自己巡迴演唱會的華盛頓特區場次，吹奏了原屬美國第四任總統、開國元勳麥迪遜（James Madison）的一把水晶長笛，並且成為了這個古董真正的首位使用者。

這把長笛是法國製笛者Claude Laurent 1813年送給麥迪遜的禮物，在麗珠借用之前，已經在美國國會圖書館庫藏了數十年。從 演唱會上拍到的影像 來看，麗珠小心又興奮地在圖書館員與國會警察的注視之下拿起長笛，向觀眾簡短介紹它的歷史，而且以成為它的首位演奏者為傲。

他先用笛子吹出一個單音，經過短暫休止，又吹了一段顫音，還小心翼翼地搭配招牌擺臀動作。之後他高舉長笛、凱旋般地小心交還給在旁等待的館員。

「x的，我剛剛搖著臀吹奏了1800年代麥迪遜的水晶長笛」，他難以置信地說「我們今晚創造了歷史。」

他又向保存歷史、提醒粉絲們「歷史有多酷」的圖書館致謝。

這場演出之前，美國國會圖書館剛剛邀請麗珠參觀他們獨冠全球的1700把長笛收藏。館方表示，他先小心地吹奏了水晶笛，再用「比較實用」的樂器娛樂了職員與研究員們。

麗珠詢問圖書館能否讓他在華盛頓特區的演出上借吹一下這把著名的樂器，館方應允，並委派國會警察與數位館員共同維護笛子的安全。

麗珠青少年時就受過古典長笛的演奏訓練，是眾所週知的吹笛人，而且總會在自己的演唱會上演奏，也因此公開體驗過不少珍貴罕見的樂器。

這次的笛子身世格外不凡，是國會圖書館收藏的20支桂冠長笛裡，僅有的兩支水晶笛之一，銀製的連接處還刻有麥迪遜的名諱，但它入館之前的經歷卻有些曲折——起初，該笛應該是被總統夫人Dolley Madison從1814年的白宮大火中保存下來，接著轉入Dolley第一段婚姻所生之子John Payne Todd名下，他又將之遺贈給Dr. Cornelius Boyle。1903年，Boyle的後人讓美國國家博物館展示此笛，直到另一位木管樂器愛好者、醫師Dayton C. Miller出資購買，並於1941年連同其它1700樣樂器，捐給了國會圖書館，才為這把笛子長逾百年的在外飄泊史劃下句點。

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