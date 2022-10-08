全球最老大提琴 十月「奇美音樂節」首登衛武營

【文/MUZIK】

「2022奇美音樂節」，主題聚焦「浪漫樂派」，以「靈魂的印記」為主題，舉辦多場音樂活動，從蕭邦、李斯特、法朗克、德弗札克等名家作品中，呈現浪漫樂派的百家爭鳴與豐沛情感。繼9月25日的專題講座及10月2日的小提琴獨奏會之後，將於10月下旬再掀高潮：世界最古老大提琴──「查理九世」將在10月21日奇美音樂節首次移師高雄的「民族火光──NTSO浪漫狂想」，初登衛武營，穿越450年、回到提琴歷史的起點，奏響最古老的美妙琴音。

「查理九世」出自全球第一位製琴師安德烈．阿瑪蒂之手，阿瑪蒂當年受法皇查理九世委託，於1560至1570年間製作出了一批樂器，其中留存於世的大提琴僅有三把，即為目前史料記載中最古老的大提琴，但唯有奇美博物館這件作品的琴身，清楚標示了1566的年份，因而獲得全球提琴界的認可，更難得可貴的是，它也是三把當中唯一還能登台獨奏的名作。

查理九世與八把名琴 輪番上陣

為了奏響積澱450年歷史的古老樂音，奇美博物館近年開始增加「查理九世」的演出機會，然而該琴的珍貴性與獨特性舉世無雙，因此除了在奇美博物館演出，極少離館。這次特別安排「查理九世」到高雄衛武營演出，希望讓更多樂迷可以感受它磅礡恢弘的氣勢與清亮絕佳的音質。

「民族火光──NTSO浪漫狂想」將由多利安．威爾森指揮國立臺灣交響樂團，大提琴家潘怡慈使用「查理九世」，搭配NTSO使用8把奇美名琴，上半場以優美樂章傳遞德弗札克浪漫主義的鄉愁與情愁，下半場則透過充滿異國風情的管弦樂作品，讓人沉浸於西班牙的神祕熱情。

鋼琴獨奏演繹經典 長笛獨奏 華麗炫技

此外，奇美音樂節還有兩場獨奏會將在奇美博物館登場：11月6日「當意志響起──沈妤霖鋼琴獨奏會」呈現蕭邦百轉千折的內心世界，以及李斯特結合文學、繪畫、詩作乃至宗教的音樂，讓「聲音」乘載更多主張。

11月20日壓軸場「百年展技──胡志瑋長笛獨奏會」，由獲獎無數的胡志瑋與鋼琴家游適伃合演，以浪漫時期重要的演奏傳統「炫技」為特色，展開一場熱鬧華麗的音樂盛宴，其中德布西《席林克斯》與小提琴版改編的《卡門》幻想曲，將完美展現長笛的極致魅力。

2022奇美音樂節「靈魂的印痕」

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