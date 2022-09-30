稱霸35年《歌劇魅影》2023揮別百老匯

【文/MUZIK】

百老匯史上演出最久，並在2021年10月22日、COVID-19疫情趨緩之後重新登臺的劇作《歌劇魅影》（The Phantom of the Opera），明年將於1月26日歡度上演35年紀念，並預訂於2月18日在Majestic Theatre進行告別演出。

該作雖是國際知名的強檔常青名劇，但自去年回歸舞臺以來，就呈現入不敷出的狀態，如今雖然決定下檔，但它仍居多年來的票房總收入之冠，更是媒體關注的寵兒，地位就如現在當紅的《漢米爾頓》。《歌劇魅影》有多厲害呢？與其同年問世、由Stephen Sondheim與James Lapine創作的童話主題音樂劇《拜訪森林》，目前正在百老匯進行第二回復演，且在《歌劇魅影》終演之前就會下檔，可見《歌劇魅影》多麼長青。

目前《歌劇魅影》的卡司為：Ben Crawford飾演魅影、Emilie Kouatchou飾演克莉絲汀、John Riddle飾演勞爾等，某些場次為 Julia Udine擔綱克莉絲汀。

製作人Cameron Mackintosh在聲明中表示，作為一位幸運在紐約連續任職40年的英國製作人，能呈現百老匯史上最長壽的音樂劇作：安德魯．洛伊．韋伯（Andrew Lloyd Webber）的《歌劇魅影》，實乃無與倫比的榮耀。這部傳奇之作能夠在紐約激盪近35年，令他相當震驚。身為製作人，當然會夢想它能夠永遠進行下去——實際上，他製作的另一部韋伯名劇《貓》，就曾以「現在且永遠」之名傲立多年——而《歌劇魅影》在百老匯上演的場次，甚至超過了《貓》。但是，每個節目總有曲終人散的一天，他與The Shuberts、The Really Useful Group、韋伯經過多次討論，決定讓《歌劇魅影》在上演35年紀念之後的2月18日下檔。這個製作已被證明是百老匯傳奇導演Harold Prince、知名編舞Dame Gillian Lynne、挪威卓越設計師Maria Björnson最偉大的勝利，可惜他們都已離世而去；演出中數以千計的優秀美國藝術家與音樂家，更是難以盡謝；精心孕育此作的所有創意團隊及Shubert的Majestic Theatre旗下工作人員都十分出色。勒胡（Gaston Louis Alfred Leroux）《歌劇魅影》的原著小說或許正逐漸失去蹤影，但韋伯的鉅作無疑將繼續一饗倫敦與全球觀眾，而且總有一天，將會重返百老匯。對愛上《歌劇魅影》的美國觀眾，致上無盡感謝。

在百老匯上演的倫敦原版《歌劇魅影》，由韋伯作曲、Charles Hart及Richard Stilgoe作詞，Gillian Lynne設計音樂及編舞、Maria Björnson設計服裝與布景、Andrew Bridge為燈光設計、 Martin Levan為音效設計，David Caddick擔任音樂總監、Harold Prince執導，製作方是韋伯與Cameron Mackintosh共同成立的The Really Useful Group。

這個製作曾奪下1988年東尼獎的7個獎項，同年1月9日預告登陸百老匯、1月26日正式開演，當時演員陣容包括Michael Crawford、Sarah Brightman、Judy Kaye、已故的Steve Barton。

2006年1月9日，《歌劇魅影》超越演出近18年的《貓》，成為百老匯史上最長壽的劇目。近14000次的演出，吸引1950萬人次觀賞，總收入達13億美元，是百老匯、也是美國劇院史上收入最高、創造工作機會最多的單一作品，三十多年來，光是在紐約的製作，包括450位演員在內，估計就有6500人參與其中。

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