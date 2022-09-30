索尼音樂集團完全退出俄羅斯
【文/MUZIK】
俄烏戰事持續已逾半年，索尼音樂集團在各方壓力之下，於本月宣布完全退出俄國市場，並將業務移交給該公司前在地總監Arina Dmitrieva。
索尼在公開聲明中解釋，戰爭持續給烏克蘭造成毀滅性的衝擊，對俄羅斯的抵制持續增加，讓他們再也無法維持在俄營運，即行退出。
據Billboard報導，索尼在俄國約有40至50名員工，為旗下唱片品牌及獨立音樂分公司The Orchard工作。退市之後，這些業務都將移至Arina Dmitrieva在當地成立、完全獨立於前東家的新公司。該公司已於8月25日向俄羅斯聯邦稅務局登記，將接續索尼，作為與索尼在俄簽約藝人的代表，前員工們應該也都能在此繼續工作，但由原俄羅斯索尼發行的國際演出，則不在轉讓範圍之內。
從今年3月暫停在俄業務以來，索尼與環球、華納集團為維持據點，一直持續向當地員工提供財務支援，不過其它投資、宣傳活動、製片與新發行都遭中止。
戰事開打之前，Dmitrieva對俄羅斯音樂市場信心滿滿，他在IFPI的2021年全球音樂報告裡表示，狀況好得前所未有。他還分析：從多個串流服務的排行榜來看，這裡是當地音樂家的天地，他們的音樂在某些串流平臺榜單上的占比，甚至高達九成以上。俄國聽眾想要聽俄國的音樂，所以應該致力發掘青年才俊、幫助他們發展、讓他們與聽眾產生連結。
2021年，俄羅斯音樂產業年產值達到3億2800萬美元、年成長58%；但如今，大唱片公司暫停在俄活動、Spotify等串流平臺退出市場，國際藝人也取消赴俄演出，未歇的戰事可能已讓這塊全球第13大的音樂市場態勢逆轉。
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