快訊

入出境指引出爐 入境確診自負治療費、出國團客要打滿3劑

台股面臨萬3保衛戰 金管會宣布「2招救市」

立院三讀《警械使用條例》 4情況可直接開槍

索尼音樂集團完全退出俄羅斯

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

俄烏戰事持續已逾半年，索尼音樂集團在各方壓力之下，於本月宣布完全退出俄國市場，並將業務移交給該公司前在地總監Arina Dmitrieva。

索尼在公開聲明中解釋，戰爭持續給烏克蘭造成毀滅性的衝擊，對俄羅斯的抵制持續增加，讓他們再也無法維持在俄營運，即行退出。

據Billboard報導，索尼在俄國約有40至50名員工，為旗下唱片品牌及獨立音樂分公司The Orchard工作。退市之後，這些業務都將移至Arina Dmitrieva在當地成立、完全獨立於前東家的新公司。該公司已於8月25日向俄羅斯聯邦稅務局登記，將接續索尼，作為與索尼在俄簽約藝人的代表，前員工們應該也都能在此繼續工作，但由原俄羅斯索尼發行的國際演出，則不在轉讓範圍之內。

從今年3月暫停在俄業務以來，索尼與環球、華納集團為維持據點，一直持續向當地員工提供財務支援，不過其它投資、宣傳活動、製片與新發行都遭中止。

戰事開打之前，Dmitrieva對俄羅斯音樂市場信心滿滿，他在IFPI的2021年全球音樂報告裡表示，狀況好得前所未有。他還分析：從多個串流服務的排行榜來看，這裡是當地音樂家的天地，他們的音樂在某些串流平臺榜單上的占比，甚至高達九成以上。俄國聽眾想要聽俄國的音樂，所以應該致力發掘青年才俊、幫助他們發展、讓他們與聽眾產生連結。

2021年，俄羅斯音樂產業年產值達到3億2800萬美元、年成長58%；但如今，大唱片公司暫停在俄活動、Spotify等串流平臺退出市場，國際藝人也取消赴俄演出，未歇的戰事可能已讓這塊全球第13大的音樂市場態勢逆轉。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

烏克蘭4區入俄公投 土耳其批不利恢復外交進程

退出俄羅斯市場衝擊財報 H&M季度獲利大幅萎縮

又一日企退出！Mazda即將出售與俄羅斯合資企業中的股份

油管漏氣誰的錯？ 西方、俄國陷口水戰

相關新聞

索尼音樂集團完全退出俄羅斯

俄烏戰事持續已逾半年，索尼音樂集團在各方壓力之下，於本月宣布完全退出俄國市場，並將業務移交給該公司前在地總監Arina Dmitrieva。

稱霸35年《歌劇魅影》2023揮別百老匯

百老匯史上演出最久，並在2021年10月22日、COVID-19疫情趨緩之後重新登臺的劇作《歌劇魅影》（The Phantom of the Opera），明年將於1月26日歡度上演35年紀念，並預訂於2月18日在Majestic Theatre進行告別演出。

艾靈頓公爵獨家特製 給女王的金唱片

爵士樂名家艾靈頓公爵1959年曾經藉著一同譜寫《The Queen’s Suite》的Billy Strayhorn之助，將一張特別製作的金質專輯送入白金漢宮。該片只此一張、是專為近期過世的前女王伊麗莎白二世準備，只是此事未經公開，當然也沒有得到任何報導或宣揚。

石井楓子獲得2022葛利格鋼琴大賽首獎

31歲的日本鋼琴家石井楓子以葛利格鋼琴協奏曲，拿下今年第17屆葛利格國際鋼琴大賽（International Edvard Grieg Piano Competition）的首獎。

梵志登將任首爾愛樂音樂總監

現年61歲的荷蘭指揮梵志登，近期宣布接下Osmo Vänskä的棒子，將出任首爾愛樂音樂總監。

知名鋼琴家&指揮家沃格特罹癌逝世

德國鋼琴家、指揮家沃格特（Lars Vogt）9月5日下午在家人的陪伴下，走完人生最後一程，以51歲之齡逝於家中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。