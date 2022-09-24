艾靈頓公爵獨家特製 給女王的金唱片

【文/MUZIK】

爵士樂名家艾靈頓公爵（Edward Kennedy Ellington，一般暱稱為Duke Ellington）1959年曾經藉著一同譜寫《The Queen’s Suite》的Billy Strayhorn之助，將一張特別製作的金質專輯送入白金漢宮。該片只此一張、是專為近期過世的前女王伊麗莎白二世準備，只是此事未經公開，當然也沒有得到任何報導或宣揚，跟其它高價出售的特製專輯，或是現在正流行的NFT目的並不相同。

1958年，艾靈頓公爵在西約克郡百年藝術節（West Yorkshire Centenary Festival of the Arts）上與女王相見，向王室充分展示其十足魅力。當女王問他是否首次踏入英國時，艾靈頓回答自己是1933年初訪倫敦，「在您出生之前」——這可是奉承到家了，因為女王其實是1926年生的——不過女王也樂於配合演出，還向他使了一個道地的美式眼神。

艾靈頓了解，女性想要聽到自己被形容地看起來有多麼年輕，就算是女王也不例外。他接著又說，陛下啟發了自己造樂的靈感；女王則回應，很樂意一聽。

據艾靈頓公爵之子Mercer所言，父親一回到旅館房間，真的就開始創作《The Queen’s Suite》，還找來同儕Billy Strayhorn協作。曲中除了得自皇家的靈感，還借用了自然的元素，例如開場描繪鳥鳴的樂章，出自佛羅里達之行的體驗，還有對於意外遇上蛙鳴小夜曲〈百萬螢火蟲〉的回應；曲中最著名的〈玫瑰單瓣〉（The Single Petal of a Rose），則是來自朋友家鋼琴上的花飾。

〈玫瑰單瓣〉後來甚至成為爵士樂的標準經典曲目，通常由鋼琴家選奏，Marcus Roberts、Marian McPartland、Sir Roland Hanna、John Hicks、Bill Mays、James Williams、Andy LaVerne等名家，還有艾靈頓本人，都曾留下錄音。

1959年初，《The Queen’s Suite》已經寫好，樂隊在2月與4月分三次，將這部20分鐘長、由6個樂章組成作品的錄製完成。為了保證送入白金漢宮的單張金質唱片獨一無二、不會出現其它副本，艾靈頓自己出資，補償Columbia唱片公司2500美元製作費用，並因此留下了母帶的個人所有權。

《The Queen’s Suite》的原譜目前保存在美國國家歷史博物館，艾靈頓有生之年，都未發行自己手上的這分錄音，連知道它存在的人都不多，這就像是他與女王之前的秘密。而且據製作人Irving Townsend透露，艾靈頓創作該曲時，可是比譜寫其它同期的作品都要努力。

雖然女王收到片子的時候作何反應，不為外人所知。不過他2019年曾對英國爵士音樂家Gary Cros提到自己對艾靈頓的崇敬，讓Cros感到驚訝。同一年，他也在與薩克斯風演奏家Tommy Smith的談話中，特別提到了《The Queen’s Suite》。

艾靈頓過世之後兩年，〈玫瑰單瓣〉才出現在由Norman Granz發行的專輯《The Ellington Suites》（1976）之中，數月之後，該片就拿下了當年的葛萊美獎。

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