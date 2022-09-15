梵志登將任首爾愛樂音樂總監
文/MUZIK
現年61歲的荷蘭指揮梵志登，近期宣布接下Osmo Vänskä的棒子，將出任首爾愛樂音樂總監。
據荷蘭《De Volkskrant》報導，疫情促使梵志登重新思考工作與生活之間的平衡，終於在去年做出要於2023-24樂季卸下紐約愛樂音樂總監的決定。他也認為，首爾愛樂的工作會為他保留與家庭相處的時間，並聲明他在暑期與耶誕假期都不會上工。
至於他從2012年即執掌至今的香港管弦樂團，受到COVID-19相關禁令的影響，其工作也時斷時續，不過他仍將履約至2024年末，之後即由音樂總監轉為桂冠指揮。
梵志登表示，首爾愛樂是與香港管弦樂團、NHK管弦樂團並列的亞洲前三大團，而且該團正以奪冠為目標、企圖心非常強。他已與許多人會談，包括政府官員在內，都邀他前往任職。
首爾愛樂執行長Sohn Eun-kyung則言，如今韓潮席捲世界，非只流行文化，連在古典音樂領域，韓國都是孕育國際級藝術家的搖籃。該團當然也希望，能夠成為世界級的名團。
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