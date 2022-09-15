石井楓子獲得2022葛利格鋼琴大賽首獎

【文/MUZIK】

31歲的日本鋼琴家 石井楓子 以葛利格鋼琴協奏曲，拿下今年第17屆葛利格國際鋼琴大賽（International Edvard Grieg Piano Competition）的首獎。他會得到30000歐元獎金、受邀與多個挪威及國際知名樂團合作，並將於明年夏天回到貝爾根，在葛利格紀念館舉行數場公演。

二獎與三獎得主，分別是來自波蘭的Aleksandra Swigut與來自大陸內蒙的葉子凡，前者還包辦了觀眾獎及樂團獎。

今年的賽事由KODE美術館與作曲人之家籌辦，評審團由小川典子、Einar Steen-Nøkleberg、Lilya Zilberstein等7位國際知名鋼琴家組成，共有來自16個國家的30位選手，於8月26日至9月3之間齊聚貝爾根，在葛利格故居Troldhaugen展開角逐，這也是該賽自COVID-19疫情爆發以來的首度復歸。

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