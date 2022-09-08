知名鋼琴家&指揮家沃格特罹癌逝世

【文/MUZIK】

德國鋼琴家、指揮家沃格特（Lars Vogt）9月5日下午在家人的陪伴下，走完人生最後一程，以51歲之齡逝於家中。

去年查出肺部、喉部腫瘤，確診罹癌的沃格特，5月接受《VAN》雜誌訪問時回憶，醫師無法對病情作出預後，但只告訴他：不論如何，腫瘤將會限縮你的壽命。

1970年，沃格特生於德國Düren，1990年獲得里茲國際鋼琴大賽二獎，由此展開多彩多姿的音樂職涯。1998年6月，他創立了Spannungen室內音樂節，每年都在科隆附近、位於Heimbach的退役水電站演出，並一直親自擔任該節藝術總監。

他以鋼琴家的身分，與大會堂管弦樂團、維也納愛樂、倫敦愛樂、紐約愛樂、芝加哥交響樂團、波士頓交響樂團、倫敦交響樂團等知名團體同臺合作，與柏林愛樂的關係尤其匪淺，曾於2003-2004樂季成為該團史上第一位駐團鋼琴家。

在指揮方面，2014年5月，他獲聘為Classic FM旗下 Royal Northern Sinfonia的音樂總監，2015年9月上任，5年約滿之後，轉為首席藝術夥伴，直到去世為止。2021年，他接下巴黎室內管弦樂團（Orchestre de chambre de Paris）音樂總監，2020-2021樂季上任，起初三年的契約，2021年末就已續約至2025年6月，可惜無法完成。

沃格特在EMI、Avi Music、Ondine都留下了廣受讚譽的錄音，2021年獲得Opus Klassik大獎。

表演藝術事業之外，沃格特大力提倡音樂教育近用，在德國與奧地利學校建立聯繫年輕音樂家與世界級同道的Rhapsody in School計劃。

罹癌之後，沃格特坦然談論病情，他一面過日子：與小提琴家妻子Anna Reszniak上超市、看三個孩子跑跑跳跳、坐在琴前練新的布拉姆斯；一面接受化療——他的癌症病房裡，有一部直立琴，安寧病房裡，則有一部平臺琴。不過他受訪時坦言，自己對醫師說過：「我愛彈鋼琴，但我更想要活著。」

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