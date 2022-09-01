2022朱宗慶打擊樂團年度音樂會《俠 飛 春 光》－7段音樂　4位作曲家 追尋僅此1位的晨鐘暮鼓蔣渭水精神

【文/MUZIK】

手銬、報紙、警哨、摩斯電報機⋯⋯這些物品出現在戲劇舞臺或許不稀奇，但在音樂會中成為要角，就是頗為難得一見了。10月即將進行世界首演的2022朱宗慶打擊樂團年度音樂會《俠 飛 春 光》—晨鐘暮鼓蔣渭水，今日於記者會上率先披露了兩首曲目片段，打擊樂家與合唱歌者，在導演李小平的調度下，展現出音樂中的戲劇張力，帶領大家一同回望在100年前晨鐘暮鼓、振筆疾書，帶領臺灣人文化覺醒的精神領袖蔣渭水。

朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶表示，他與蔣渭水文化基金會副執行長蔣理容認識超過三十年，以蔣渭水為題舉辦演出，其實是兩人早有的構想，一直到兩年前的一次咖啡聚會，才拍板定案，不只是作一首曲子，更要拓展成一整場音樂會。蔣理容則表示這一切都是要感謝一百年前的蔣渭水以及同時代的知識份子，他們造就了覺醒的時代：「我們在了解他們的歷史後，自然能在這個作品得到心中的感動，進而更樂意為臺灣做更多事，把正向的力量散播出去。」她也相當興奮表示自己這次完全不事先觀看排練，要跟觀眾一起見證首演，領受完整作品初次問世的悸動：「更重要的是，要讓這份作品成為『經典』，讓百年後的子孫，知道我們曾經做過這些精彩作品。」

▲導演李小平挑選了7個蔣渭水的人生場景，展現其不朽精神

導演李小平則表示，他回顧蔣渭水短短40年的人生，若是扣掉前20年的成長與接受醫學教育，那他僅僅只用了後面20年，卻辦到了成立臺灣文化協會、臺灣議會設置請願活動、成立臺灣民眾黨、興辦《臺灣民報》等眾多重要臺灣文化事件：「用兩個字來形容的話就是『揮霍』！」如此充滿活力與衝撞體制的精神，相信很少人能做到。因此，這次他與編劇施如芳決定捨棄常見的「傳記式」敘事，而是以蔣渭水生命中的7個場景，帶領大家感受他在那個時代的進步精神，並且在燈光設計車克謙、服裝設計林秉豪與舞臺設計陳慧的精巧製作下，用音樂會形式的舞臺，打造出具有百年前臺灣氣勢的氛圍與風景。

既名為「音樂會」，作曲家自然是不可忽視的重要一環，本次找來四位優秀的作曲家：洪千惠、櫻井弘二、蔡昀恬及楊祖垚，一同與導演及編劇開會討論，理解蔣渭水的一生，再各自挑選覺得適合自己的段落，朱宗慶坦言，這種方式很像一次賭注：「但最終成果非常好！我相當滿意。」四位作曲家各異其趣的音樂效果，反而為整場音樂會帶來了多變性，並且保有各自樂曲的獨立性，蔣理容更補充道：「這也讓未來這些作品都可以分開演出，更具傳播度。」

▲朱宗慶表示這次找4位作曲家一同創作是場賭注，最終成果則是好到出乎意料

除了朱宗慶打擊樂團外，本次更邀請合唱指導陳麗芬帶領20位合唱歌者，在臺語指導許澤耀老師的咬字校正下，用蔣渭水故鄉的「宜蘭腔」，直接以人聲表達他寫下的犀利詞句，陳麗芬表示她過往大部分演出都是古典編制的大型合唱團，這次聲部要挑選1位少年、4位女聲與15位男聲，加上需要具備一定戲劇表現，以及能短時間轉換各種風格的能力，著實是一大挑戰：「很高興最終能從我兩千個合唱朋友清單中，找到這20位優秀歌者，希望能達成導演提及『每一位都是蔣渭水』的要求。」

《俠 飛 春 光》在開場先由櫻井弘二的序曲暖身，之後舞臺展現「蔣生」在牢中情景的第一曲，是由楊祖垚所寫的〈小夜曲〉，此曲採用許多不同的聲響與演奏效果，與一般觀眾習慣的小夜曲形式完全不同，表達出蔣生在監獄深夜的無比黑暗中，思索自身、社會、臺灣至世界的關係，楊祖垚表示自己通常習慣在半夜時刻作曲：「這次寫的音響，不只是描繪蔣渭水的時代，更是呼應我在無數黑夜中的感受。」接續的第二曲〈獄中即景〉，則含有洪千惠的精心設計：「由於不是純粹戲劇演出，但又要有監獄的效果，於是我在舞臺上搭了四面鼓牆，把演奏者畫出五個牢房區塊。」同時帶出蔣渭水名篇《古董大會》裡譏諷舊時代文人的傳統思維。第三曲則是由蔡昀恬所寫的〈何罪之有〉，本段講述《臺灣民報》被禁，求知民眾依然用各種方式傳遞新思想，作曲家活用了「報紙」做為打擊素材，時為鼓棒、時為樂器，甚至撕裂的聲響也可入樂，相當具有戲劇張力。

▲最後由櫻井弘二作曲，以少年童聲帶領的大合唱〈俠飛春光〉，相當具有感染力

第四曲〈賀正．登新高〉同樣由洪千惠譜曲，則是用合唱團的正向旋律，展現出當時蔣渭水即便身在牢中，依然能透過文字傳達給讀報社，帶領臺灣人民接觸新思想的突破。第五曲〈北港溪底的奇遇〉則是有點像「番外篇」般的內容，蔣渭水自述自己曾經在演講回程中遭遇車子事故，在夜裡與另一少婦等待後援的當中，心境對於可能的發展有諸多想像，是少數蔣渭水訴諸「抒情」的文章，負責此段作曲的櫻井弘二表示，由於蔣渭水的文字，是用臺語在思考的，著實讓他費了不少功夫理解：「不過這也是蔣渭水很少出現的感性面，希望我這次作為日本人的代表，可以成功完成此作品。」；最後一曲〈俠飛春光〉，編劇施如芳將蔣渭水比作希臘神話中不懼飛太高的少年伊卡洛斯，帶出臺灣社會在蔣渭水登高一呼後，持續突破與找尋自我定位的過程，本次記者會便以此曲開場，櫻井弘二以少年童聲唱出不畏精神，最後打擊樂與大合唱一起將最終氣氛推向高潮，充滿渲染力的終曲旋律，讓朱宗慶表示自己不管聽幾次都會感動到起雞皮疙瘩，相信到時也能帶給觀眾同樣的激動感受！

▲《俠 飛 春 光》—晨鐘暮鼓蔣渭水將於10月於北中南三地首演 @

2022朱宗慶打擊樂團年度音樂會《俠 飛 春 光》—晨鐘暮鼓蔣渭水，將在10月6日（四）晚間7點半於臺中國家歌劇院大劇院、10月29日（六）晚間7點半與10月30日（日）下午2點半於臺北國家音樂廳，以及11月1日（二）晚間7點半於高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳巡迴演出，票券已全面啟售，購票請洽 OPENTIX兩廳院文化生活 。

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