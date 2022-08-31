從古蹟到農場，從日出到燭光！2022臺南國際音樂節四大「無窮」特色

【文/MUZIK】

去年首次舉辦的臺南國際音樂節，以「生命之歌」為題，並且端出大臺南地區各處皆為音樂節舞臺的規劃，引起眾多樂迷熱烈參與。今年9月23日起，臺南國際音樂節「無窮年代」再度出發，不但將在10月29日前舉辦12檔共14場精采節目，本次更要擴大舞臺，從古蹟到農場、從日出到燭光，都是臺南國際音樂節的表演場！MUZIK特別整理了本次音樂節的四大「無窮」特色，趕緊從中找到吸引你的節目，一場充滿音樂氛圍的臺南秋旅，就從此刻規劃起！

【空間無窮：古蹟開幕 農場閉幕！】

9月23日（五）與24日（六）晚間7點半舉辦的「開幕音樂會」，就有別出心裁的嶄新規劃：《億載京城》經典浪漫歌劇開幕音樂會，舞臺就設在國定古蹟「億載金城」，在海風吹拂下，由國際級的聲樂家參與，演出一連串歌劇與音樂劇名曲，琅琅上口的美妙旋律，共同唱響本屆音樂節，也用前所未有的「古蹟音樂會」體驗，呼應本次節慶主軸「無窮年代」裡展現的無限想像力與表現力！

閉幕音樂會也不遑多讓，直接以節慶主軸為題的《無窮年代》璀璨星空閉幕音樂會，由國立臺灣交響樂團與指揮王雅蕙合作，演出老少咸宜的久石讓電影配樂組曲與霍爾斯特《行星組曲》〈木星〉、小約翰．史特勞斯《春之聲》圓舞曲等，音樂節藝術總監沈妤霖更會登臺演出蓋希文《藍色狂想曲》，最特別的是，這場音樂會選擇在走馬瀨農場舉行，來訪民眾皆可自由在大地的芬芳中，聆聽最精緻的燦爛樂章。10月29日（六）晚間，不妨趕緊安排一趟音樂與自然的旅行！

【時間無窮：從日出、日落到燭光】

2022臺南國際音樂節不但在地點上更深入，在時間上更是打破一般音樂會的既定框架！10月1日凌晨5點於二寮觀景平臺舉辦的《冒險啟程》日出音樂會，指揮林昌龍將率領100位大提琴演奏家，以迷人的低音弦樂齊奏，加上來自屏東文樂部落彩虹古謠隊的美聲天籟，與民眾一同迎接10月的第一道曙光！

有日出音樂會，當然也不會錯過日落！10月15日於曾文溪渡槽橋下午3點，由狗屎運爵士大樂團演出的《渡槽橋的老派浪漫》，將為大家帶來二戰後流行的爵士樂，搭配穿越時空的懷舊老街。大家不妨帶著輕鬆愉悅的心情，一同與音樂搖擺，迎接山光水色在日落時分的魔幻時刻。

天色漸深後，才是音樂會的主要舞臺，除了開閉幕音樂會皆是夜間戶外音樂會外，去年一票難求的「燭光音樂會」，今年再度於臺南市美術館一館中央長廊登場，一樣由微光古樂團展現華美的巴洛克音樂，這次還特別邀請假聲男高音林承翰一同合作，在長廊迴盪的音響中，想像自己優遊於歐洲貴族的假面舞會。同樣是在去年帶給觀眾無數感動的奇美博物館湖畔音樂會，今年又會在10月22日（六）由指揮蕭邦享帶領臺邦獨奏家樂團，帶來從聖桑、皮亞左拉到《教父》、《蘭陵王》配樂，以及臺灣歌謠等包含古今中外的名曲，與觀眾一同迎接《金秋盛典・臺邦交響夜》。

【形式無窮：古典、國樂與音樂劇全包！】

演出場地與時間皆無限制外，表演形式多元性也是本屆臺南國際音樂節的一大特色。在9月24日（六）晚間舉行的《傳奇世代》弓弦盛宴音樂會，由藝術總監沈妤霖力邀蘇顯達、辛明峰、陳沁紅、楊瑞瑟等國內弦樂名家，重現當年眾人於孩提時期參與「B.B.B兒童弦樂團」，於60年代寫下臺灣音樂史傳奇一頁的風采！

10月1日（六）則有音樂節首次出現的音樂劇節目，由唱歌集音樂劇場原創的《大家都想做音樂劇！》，以行內人的觀點，表現近年臺灣音樂劇百花齊放的各種現象，爆笑中帶給觀眾不同角度的省思。隔日10月2日（日）則有臺南市民族管絃樂團與國立臺南藝術大學民族管弦樂團首度聯手演出的音樂會：《怦然心動》我與音樂的純真對話，在指揮黃光佑的力邀下，不只是演出經典的當代國樂曲目，更讓兩位作曲家盧亮輝與蘇文慶直接登臺，與觀眾面對面談曲說曲，用第一手的觀點，帶領觀眾探索當代國樂的無窮樂趣。

【純粹無窮：單一樂器的無邊感動】

在大型樂團編制外，2022臺南國際音樂節更有三檔節目，是專注於同一種樂器的極限。10月2日（日）登場的《六弦綺想》，是橫掃世界13項國際大獎的臺灣古典吉他演奏家林家瑋，為觀眾帶來的古典吉他魅力史，帶領大家發現六弦世界中的無窮感動。10月9日（日）的《簧格回憶》，則是臺灣少見以「口琴」為主角的音樂會，由三度榮獲世界冠軍的口琴音樂家李讓，搭配爵士音樂家曾增譯、徐崇育和藤井俊充，以及音樂節藝術總監沈妤霖，一起展現出口琴世界的萬千變化！

10月23日（日）舉行的《暗戀男聲》，由創團25周年的拉縴人男聲合唱團，帶來從西方文藝復興到東方臺語歌曲，加上西洋經典老歌與臺灣流行金曲，讓觀眾重新發現音樂史上最原始的樂器──人聲，將可以有多少共鳴與震撼！

2022臺南國際音樂節完整節目內容，請見 官方網站 或 音樂節粉絲頁 ，售票節目請洽 OPENTIX ，《億載京城》經典浪漫歌劇開幕音樂會場次請洽 ibon售票系統 ，索票節目請洽主辦單位資訊。

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