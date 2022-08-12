愈老愈敢聽 年長者才是串流世界裡的探險家

【文/MUZIK】

近期來自多倫多大學的新研究《Spotify的探險動力學》（The Dynamics of Exploration on Spotify），探討了年齡與聆樂及搜尋曲目習慣之間的動態關係，發現年長者不但並未失去「開疆拓土」的勇氣，反而還比年輕人更能接受不同類型的音樂。

串流平臺的興起，讓人們找起音樂來，比以往要輕鬆容易許多，雖然演算法無可諱言地介入其間，但它無疑改變了我們發現及享受新音樂、認識新藝人的方式。

研究者們好奇的是：在所有曲目都可近用的情況之下，使用者如何找到可聽的新音樂？找法又是否會因年齡而異呢？

於是他們以美國的10萬名Spotify用戶為對象，觀察他們把新曲目加入曲單的頻率，再依照年齡，將他們分為18至24歲、25至34歲、35至44歲、45至54歲、55至64歲五個組別，發現處於不同生命階段的使用者之間，確實有明顯的差別，即使把季節性、人格特質等其它因素納入考量，仍能看出因年紀而異的一般趨勢：起初，大家都急著想要發現新的音樂，但這樣的熱度會漸漸消退，結果是年輕的用戶反而比較少探險、更偏向使用已知的內容；而常被人認為對新東西沒有太多興趣的年長者，卻並非那麼樣的懷舊或抱殘守缺。

與一般想當然耳的刻板印象完全相反，他們分析資料之後發現：年長者不但更願意探索新的內容，每週更新曲單的頻率也更高；而年輕用戶的探索頻率反而低於整體平均值，尤其少碰比較老的音樂。

「這是支持多元探索行為會隨年紀增長的大規模實證。」研究者還進一步闡述了其中的細節：年輕人雖然比較少探險，但他們會比較快把新發現加入曲單、納入個人精選，甚至置頂；他們已經接觸的樂種範圍，通常也比年長者寬廣。

該研究 已在人工智慧發展協會第16屆研討會及社群媒體上發表。

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