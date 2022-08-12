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愈弱勢愈想學 逾八成英國學童亟欲習樂

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

英國皇家愛樂管弦樂團進行的調查顯示，85%的英國學童想要接受音樂教育；而且讓孩子能夠近用音樂，對於增進社會的包容與平等相當重要。

鋼琴、吉它、鼓，毫無懸念地榮膺孩子們最想學習的樂器，但有62%的學生想學的都是常見於管弦樂團、而非流行樂團的樂器。如果以小學生的意願來看，未來鼓、直笛、鋼琴、烏克麗麗可能會在舞台上占據要角，而法國號、長號、大提琴的席位則會減少——其中又以長號最不受青睞。

雖然有地域差異，不過總體來說，英國各地的孩子對習樂大都興趣盎然，想選管弦樂團樂器的比例在倫敦達到82%、在約克夏也有66%；而愈是出身弱勢的學童，就愈想要這樣的機會——像是來自於低收入家庭、單親家庭、失能者家庭的孩子，就分別有88%、87%、92%表示想要學樂器——不過有沒有大型音樂廳，倒是不怎麼影響他們的習樂意願，在比較偏遠的地方，仍有高達84%的孩子想要習樂。

儘管英國政府上個月公布的國家級樂教計劃受到歡迎，但當地樂壇也直言，這只是面對困境的開始而已。

如果把年齡層拉到到11至17歲，這六年來，有習樂意願的學生就從90%掉到了58%，想學管弦樂團樂器的人，更是從70%一下跌到30%。

皇家愛樂行政總監James Williams指出，他們對於以音樂創造更加平等、更加包容的社會懷抱熱情，但這必須從教室裡頭開始，來自不同背景的孩子都必須擁有學習某個樂器或探索某個樂種的機會。政府近期承諾要將數百萬英鎊用於音樂教育，可說是朝這個方向邁進了一步，但這只會對上萬、而非上百萬學生造成影響。 音樂應該要被更嚴肅地視為GCSE與A級科目（意為中等教育普通證書包含的課程，而且是要達到A級成績的科目）、讓各個地方、背景互異的孩子都有均等的習樂機會，有天分的人能夠受到培養、成為往後樂團的生力軍——更別忘了，音樂可是英國最大宗的商業輸出之一。

英國學童的夢想樂器排行榜：

鋼琴（33%）

吉它（29%）

鼓（23%）

直笛（11%）

小提琴（10%）

低音吉它（9%）

烏克麗麗（8%）

長笛（7%）

薩克斯風（6%）

小號（5%）

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