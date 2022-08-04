馬林斯基劇院新任命首席客座指揮
【文/MUZIK】
馬林斯基劇院任命了新的首席客座指揮，伊朗裔奧地利指揮Alexander Ali Rahbari在自己的Instagram頁面上披露，已經接受葛濟夫的任命，並將於下個樂季指揮10場音樂會。
此前，Rahbari剛於7月15日在俄國國家歌劇院演出，指揮了柴科夫斯基與林姆斯基—高沙可夫等人的作品。
這分邀約，也將讓他成為俄烏戰事開打以來，第一批在俄羅斯演出的外國知名音樂家。他堅信這是對的，自己是愉快地、抱持對葛濟夫最大的敬意前往俄國，並希望其他人也隨之而來。葛濟夫的邀請對他很有意義，以職業的，尤其是歌劇指揮的角度來說，葛濟夫出色且獨特，不論人們喜歡或者厭惡他，他都值得受到極高的尊重。他不知道有任何一位政治人物的成就堪與葛濟夫相比，而且不要忘了，葛濟夫早在許多檯面上的領導人出頭以前，就已經名列當今最偉大的藝術家之林了。
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