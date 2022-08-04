巴爾的摩交響變法找票 取消10場音樂廳內演出

【文/MUZIK】

為應對2021-22樂季票房的急遽下滑，巴爾的摩交響樂團（Baltimore Symphony Orchestra）取消了下個樂季原訂要在Joseph Meyerhoff音樂廳進行的10場節目。這個決定將影響大約800位訂戶，並讓該團全樂季節目總數從123個降到113個——其中81場在Joseph Meyerhoff音樂廳、32場在他們位於North Bethesda音樂中心的第二駐地。

據該團董事長兼執行長Mark C. Hanson表示，這個樂季結束時，其節目平均上座率約為40%，雖然票房表現受到各種因素的影響而起落，而且整體呈現上升趨勢，但不想看到空座的他還是對節目安排出了手。新的規劃包含一個區域性音樂系列，將在週邊新市鎮進行3場演出，這也是Hanson 4月新官上任以來點著的第一把火。

現居Catonsville的該團43歲訂戶會員Luke Hall認為，新領導人的第一個大動作，讓人有點擔心，畢竟被砍掉的節目占比不小，雖然後疫情時代的銷售困境可以理解，但他還是希望不要藉票房遲滯為由，限制了樂團的穩定茁壯。

Hanson認為，該團一週內的登臺頻率有時明顯高於其它許多同儕樂團的排程，同一節目太密集的重演可能讓上座率無法提升，所以他只減少這類場次，並沒有更動比較有特色的節目，並相信這樣的輕度加強工程，會增進觀眾與樂團的演出體驗。

巴爾的摩交響樂團團員委員會主席、打擊樂手Brian Prechtl表示，打擊樂部歡迎這項舉措，因為這能減低他們受傷的機會。他進一步指出，這不會影響大家的報酬，一邊增加每場贊助者的數量，一邊還有助於控制職業傷害，沒有比進行滿場演出更令人感到振奮的事情了。

加州的全美非營利文化團體市場調查機構WolfBrown近期研究顯示，26%的前管弦樂團觀眾還沒有做好重回現場演出的準備，許多愛樂者也可能就此再也不回到音樂廳。研究員Alan Brown指出，這可能會成為新的常態，他很難相信衰退的狀況會在幾個月內轉好。

Hanson則相信，樂團還可以在很多社區提供更好的音樂服務，票房的流失，可以透過減少在原本兩個正式音樂廳的節目來反轉，這也是促成新系列節目誕生的背後原因，不過這些都還在規劃之中，細節尚待公布。

區域性節目系列有一部分是受到今年稍早3場在巴爾的摩成功舉行免費公眾音樂會的啟發，此外，該團近期在馬里蘭州推出新的Music in Maryland巡迴系列，將在未來三年內，赴全州23郡演出。Hanson還打算用不同類型的節目，像是爵士音樂會，來填滿Meyerhoff音樂廳裡的座位，而且不限於臺前，還可在迴廊、大廳等處同時進行。

這一連串動作，似乎也讓巴爾的摩當地兩大音樂廳：擁有2443座位的Meyerhoff與擁有2564座位的Lyric Baltimore之間展開競爭。但Hanson覺得，該地的需求足以填滿兩個廳，讓國際與國內表演者們有不同的音樂據點可以選擇，並不是壞事，這關乎拓展市場、把Meyerhoff的迎賓地毯鋪到社區組織的門口，而不是忙著重新劃分現在還沒什麼生氣的勢力範圍。

Lyric基金會執行總監Jonathan Schwartz也認為，巴爾的摩的藝文市場並非飽和，而是還未完全受到照顧，所以他不擔心來自Meyerhoff的競爭會吃掉自己的客群，並呼籲更多全國性及區域性表演來到巴爾的摩。

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