北市交助理指揮張致遠 奪得布加勒斯特交響樂團國際指揮大賽第二名

【文/MUZIK】

臺北市立交響樂團助理指揮張致遠於7月中參加第4屆布加勒斯特交響樂團國際指揮大賽（4th BMI International Bucharest Conducting Competition）榮獲第二名。

此次張致遠應名指揮家約翰．艾瑟羅德（John Axelrod）的邀請，遠赴羅馬尼亞參加指揮大師班及布加勒斯特交響樂團國際指揮大賽。歷經4天密集緊湊的大師班後，緊接著與來自世界各地42位指揮家同臺競演。獲獎以後，除了本屆得獎者音樂會，明年也將與羅馬尼亞其他樂團共同演出。

張致遠謙遜表示，自己並非比賽型選手，此行抱著學習與進修的心態參加，逼自己跳出舒適圈。大師班接受約翰．艾瑟羅德親自指導，受益良多；比賽過程中他也都能按照自己事先規劃的策略對樂團進行有效率的排練。

張致遠也提到，這次赴賽，身邊的參賽者都比自己年紀小很多，不禁有點感嘆，不過最大的敵人終究是自己，在音樂面前仍要不斷學習、精進自己。他認為一名好指揮的價值所在，就是在面對樂團時有效率地把樂曲練好，因為指揮平常沒有樂器可以練，所以要在與樂團排練時思路清晰、事先設想策略，才能在有限的時間內達成目標，同時也很感謝北市交的栽培，讓他能在職業樂團中磨練，以及家人的支持與鼓勵。

▲前排右起：張致遠、首獎得主岡本陸、三獎得主恩德斯，與本次大師班及大賽評審主席約翰．艾瑟羅德

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》