2022朱宗慶打擊樂團年度音樂會《俠 飛 春 光》—打擊樂壯闊回望 蔣渭水生命的7個場景

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂
▲導演李小平（右）與編劇施如芳（左）再次攜手合作，透過幾個富有聲響想像的生命情境，聚焦臺灣知識啟蒙時光。
▲導演李小平（右）與編劇施如芳（左）再次攜手合作，透過幾個富有聲響想像的生命情境，聚焦臺灣知識啟蒙時光。

▲首圖：《俠 飛 春 光》音樂會由蔣渭水文化基金會副執行長蔣理容（左）與朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶（右）費時三年策劃，將在今年10月首演！
▲首圖：《俠 飛 春 光》音樂會由蔣渭水文化基金會副執行長蔣理容（左）與朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶（右）費時三年策劃，將在今年10月首演！

文/MUZIK

去年適逢臺灣文化協會成立百年，許多紀念活動讓人重新認識到一百年前，臺灣知識份子是多麼充滿帶領社會前進的動力與決心！臺灣文化協會的共同創辦人蔣渭水，波瀾萬丈的一生經歷與不屈不撓的奮鬥精神，更是啟迪後世無數。2022朱宗慶打擊樂團年度音樂會《俠 飛 春 光》——晨鐘暮鼓蔣渭水，由財團法人蔣渭水文化基金會與財團法人擊樂文教基金會共同主辦，將在10月6日起於北中南三地登場，要以震撼人心的打擊樂編制，回望這位傳奇人物的7個生命場景，感動同在臺灣土地的你我！

在維持最佳舞臺呈現又不失音樂會本質的理念下，《俠 飛 春 光》音樂會集合了臺灣第一線的優秀製作陣容：由導演李小平與編劇施如芳再次合作，協同燈光設計車克謙、服裝設計林秉豪與舞臺設計陳慧，以音樂會形式烘托出百年前的臺灣風景；音樂方面則邀請到洪千惠、櫻井弘二、楊祖垚與蔡昀恬等綜合不同世代與國籍的作曲家，用音符展現蔣渭水「晨鐘暮鼓」的決心及氣魄；為了完整音樂感染力，朱宗慶打擊樂團還特別邀請20位合唱協演人員，綜合人聲與歌詞，傳達蔣渭水的百年呼喊！

面對蔣渭水不長卻極為豐富的四十年人生，編劇施如芳捨棄常見的「傳記式」手法，而是循著蔣渭水留下的文字線索，聚焦臺灣知識啟蒙與自我認同極明亮勃發的時光。以1924年因「治警事件」入獄到1931年驟逝的蔣渭水人生末端為主軸，施如芳慧眼精挑7個生命場景，貫穿出其覺醒世代的不滅精神——代表正道、勇敢和俠氣的「俠」、向死而生並無畏飛翔的「飛」、展現啟蒙萌發和曇花一現意象的「春」，以及迎向光明與帶來希望的「光」，遂為本次音樂會的主題《俠 飛 春 光》。

談起《俠 飛 春 光》音樂會的製作緣起，朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶表示，自己與蔣渭水文化基金會副執行長蔣理容是認識超過二十年的朋友：「每次見面，都很感佩蔣老師對藝術的無比熱情。」大概在三、四年前，蔣理容提起用打擊樂訴說蔣渭水故事的可能性，兩邊理念一致，到2021年6月正式成立專案小組，討論也越來越激烈：「從原本的一首曲子，變成一整場音樂會。」經歷了一年多的製作累積，一定能帶給觀眾無比感動。

蔣理容則回應道，自己一直在推動用「音樂」訴說蔣渭水的精神，因為藝術是可以讓故事一直流傳下去的最佳方式。同時，由於蔣渭水於《臺灣民報》開設的專欄就名為「晨鐘暮鼓」，並曾在1925年元旦時寫下：「我在這今天是多麼快樂，多麼希望要把這晨鐘暮鼓放在新高山的極頂，大敲特擂起來！擂得北至富貴角，南至鵝鸞鼻，西至澎湖島，東至紅頭嶼，四面八方的臺灣三百六十萬同胞，都從睡夢中一時就驚覺著醒起來！」如此極富感染力的字句，加上「晨鐘暮鼓」的標題，讓蔣理容認為一定要用「打擊樂」的形式來結合：「很高興這次有朱宗慶老師的大力支持，他一向都是『玩真的』，邀請到一流的團隊合作，觀眾會更覺得回到那個歷史，體會到他們的精神。」

除了去年文協百年外，蔣理容更補充道，明年也是讓蔣渭水鋃鐺入獄的「治警事件」一百週年，以及《臺灣民報》創立百年，這樣的時間點，一定能讓《俠 飛 春 光》音樂會得以永續演出：「我可以很有把握地說：每個人的人生在走出音樂廳的時候，都會更豐富一點。」

2022朱宗慶打擊樂團年度音樂會《俠 飛 春 光》——晨鐘暮鼓蔣渭水，將在10月6日（四）晚間7點半於臺中國家歌劇院大劇院、10月29日（六）晚間7點半與10月30日（日）下午2點半於臺北國家音樂廳，以及11月1日（二）晚間7點半於高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳巡迴演出，票券已全面啟售，購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

蔣渭水台語客語漢詩吟唱賽 20名學子進入決選

周末聆聽鄧麗君 撫慰人心的永恆溫柔音樂會汐止登場

朱宗慶一句話 豆莢寶寶兒童音樂會「擊樂星球」誕生

搭乘幾米巴士參訪蔣渭水宜蘭行跡 免費4場次受理報名

相關新聞

2022朱宗慶打擊樂團年度音樂會《俠 飛 春 光》—打擊樂壯闊回望 蔣渭水生命的7個場景

2022朱宗慶打擊樂團年度音樂會《俠 飛 春 光》——晨鐘暮鼓蔣渭水，由財團法人蔣渭水文化基金會與財團法人擊樂文教基金會共同主辦，將在10月6日起於北中南三地登場，要以震撼人心的打擊樂編制，回望這位傳奇人物的7個生命場景，感動同在臺灣土地的你我！

京都市交響樂團聘請貝桑松大賽女性冠軍 出任首席指揮

日本指揮沖澤和佳（暫譯，原名沖澤のどか、Nodoka Okisawa）獲京都市交響樂團之聘，將出任該團第14任首席指揮，第一紙契約將自2023年4月生效、至2026年3月結束。他也將是該團1956年成立以來的第一位女性首席指揮。

「永不放棄」的堅持，敲出新境界——2022豆莢寶寶兒童音樂會《擊樂星球》8月全臺開演

朱宗慶打擊樂團2每年暑假重量級的全臺巡迴兒童音樂會「豆莢寶寶」，結合打擊樂與兒童劇場，讓孩子們在豆莢寶寶親近有趣的互動之下，輕鬆接觸高水準的音樂演出，從小培養對於音樂的鑑賞力。今年，邁入第35回的兒童音樂會，再次推出全新節目《擊樂星球》，將從8月6日至10月30日，巡迴全臺10縣市，由朱宗慶打擊樂團團員高瀚諺同時負責編劇與主題曲創作，以親身參與多年兒童音樂會演出的新銳打擊樂家觀點，量身打造最適合孩子們的音樂童話。

黑膠需求大增 美國壓片商產能難追

近年的黑膠復興大潮，無疑讓久被冷落的實體音樂以似曾相識的面貌重回產業舞臺，隨著銷量以二位數的年增率復甦，製造商也在重建這分產業，好應對已然突破10億美元的銷售額。

巴黎聖母院迴響數百年的「隱藏版」鐘聲

2019年的大火，讓已有超過850年歷史的巴黎聖母院嚴重受損，2024年前都無法開放。不過舊金山灣區藝術家Bill Fontana卻想到了該堂歷劫倖存的古老大鐘，並且設法把它的「鐘聲」——或者其實該說是「振動」——重新帶回大家耳畔。

聖安東尼奧交響樂團團員自立門戶 繼續演出

聖安東尼奧交響樂團日前遭到解散（San Antonio Symphony），不過早在該團勞資衝突、團員罷工期間，樂手們就另起爐灶，組成「聖安東尼奧交響樂團音樂家」（Musicians of San Antonio Symphony，MOSAS）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。