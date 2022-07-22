京都市交響樂團聘請貝桑松大賽女性冠軍 出任首席指揮

【文・MUZIK】

日本指揮沖澤和佳（暫譯，原名沖澤のどか、Nodoka Okisawa）獲 京都市交響樂團 之聘，將出任該團第14任首席指揮，第一紙契約將自2023年4月生效、至2026年3月結束。他也將是該團1956年成立以來的第一位女性首席指揮。

沖澤 回憶 ，自己是在2021年10月首次指揮京都市交響樂團，演出很動人，所以他很高興能回到京都（並接下這個工作）。

從現任首席指揮廣上淳一（2008～2022在任）手中接棒之後，他將指揮該團的預定音樂會、教育音樂會、家庭音樂會。

沖澤1987年生於青森，自幼學習鋼琴、大提琴、雙簧管，畢業於東京藝術大學與柏林Hanns Eisler音樂學院，曾受高關健、尾高忠明、Christian Ewald、Hans Dieter Baum指導，現居柏林。2018年東京國際指揮大賽封冠；2019年贏得法國貝桑松青年指揮大賽首獎，並拿下該屆大獎（Grand Prix）、樂團獎與觀眾獎。其後於2020至2022年間，成為柏林愛樂卡拉揚學院的獎助學生，並擔任該團首席指揮Kirill Petrenko的助理指揮，2022年3月與Petrenko一起進行了慶祝卡拉揚學院成立50週年的演出。

他與慕尼黑愛樂在2021年首度攜手，本樂季將擔任該團駐團藝術家；2022與2023年還將與墨爾本交響樂團（Melbourne Symphony Orchestra）、BBC威爾斯管弦樂團（BBC Wales National Orchestra）、萊比錫MDR廣播交響樂團（MDR-Sinfonieorchester Leipzig）、下奧地利音樂家樂團（Tonkünstler-Orchester Niederösterreich）展開初次合作。

此外，在日本，他也與NHK交響樂團及日本愛樂進行固定演出。

他接下來的節目，包括指揮2022年小澤征爾松本音樂節製作的《費加洛婚禮》，該節也將是他與齋藤紀念管弦樂團的初體驗。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》