「永不放棄」的堅持，敲出新境界——2022豆莢寶寶兒童音樂會《擊樂星球》8月全臺開演

文/MUZIK

朱宗慶打擊樂團2每年暑假重量級的全臺巡迴兒童音樂會「豆莢寶寶」，結合打擊樂與兒童劇場，讓孩子們在豆莢寶寶親近有趣的互動之下，輕鬆接觸高水準的音樂演出，從小培養對於音樂的鑑賞力。今年，邁入第35回的兒童音樂會，再次推出全新節目《擊樂星球》，將從8月6日至10月30日，巡迴全臺10縣市，由朱宗慶打擊樂團團員高瀚諺同時負責編劇與主題曲創作，以親身參與多年兒童音樂會演出的新銳打擊樂家觀點，量身打造最適合孩子們的音樂童話。

朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶表示，當初規劃這個系列，就是以3至10歲的兒童為對象，目標很明確，不過這個年齡的孩子很少會自己單獨觀賞，結果就是陪伴小觀眾的爸媽、兄弟姐妹，甚至是爺爺奶奶，從2歲到80歲，都看得很開心，不但讓大人重拾童心，並以此扮演領路人角色，成為許多孩子的「表演藝術領域初體驗」。而參演的兩組人馬，也透過完成兒童音樂會，克服記憶、表情、音樂、肢體、體力要求都高於一般演出的綜合考驗，由此長大、長成能夠出去面對挑戰的優秀音樂家。

在這一系列綜合各種藝術、與時俱進的節目裡，朱宗慶打擊樂團先是把早期的「編導」工作，拆分為「編劇」與「肢體指導」；今年則不只由朱宗慶打擊樂團2助理藝術總監、2005年就曾親自參與《豆莢．巴豆．ㄧㄠ》的陳宏岳整合化妝、服裝、道具、燈光等方方面面，行銷部也慎之又慎地參與臺詞編寫工作，並由樂團團員高瀚諺同時負責編劇與主題曲創作，要為社會帶來滿滿正能量！

高瀚諺則說，自己從2012年起，幾乎年年參與兒童音樂會的演出，最後一次是2020年。在這8年間，每一次的兒童音樂會，都是相當珍貴的學習經驗：「從音樂演奏、角色表演、帶動唱到搬樂器等都要一起來，加上會與不同的團員輪流演出，培養出很好的默契。」

回想這一次知道要接下編劇大任時，高瀚諺緊張地頭皮發麻，但他想起老師朱宗慶常說的話：「衝，就對了。」所以不只創作劇本，更自告奮勇表示要寫作本次的主題曲與帶動唱曲：「比起文字，我可能更會用音樂表達自己！」也因此以《擊樂星球》創下了朱宗慶打擊樂團兒童音樂會劇本與自創曲皆由同一人創作的新紀錄。

《擊樂星球》的故事，是豆莢寶寶兒童音樂會從未出現過的太空主題，他們在使用望遠鏡時，竟然被傳送到了需要音樂才能維持運轉的「擊樂星球」，上面住的都是擅長演奏的擊樂精靈。然而，大家最近不愛合作演出，擊樂星球面臨能量不足的危險，隨著豆莢寶寶的到來，除了要把組成音樂的四大要素「節奏、和聲、旋律、音色」再度集合起來，幫助星球恢復能量，更要找到回家的方式，究竟豆莢寶寶能否脫離難關呢？一起到音樂廳內找尋答案吧！

在顯而易見的音樂知識傳達外，高瀚諺還特別設定了貫穿全劇的主軸：「放棄很容易、堅持很困難」，這靈感其實來自於樂團藝術總監朱宗慶：「我（研究所期間）前後上過朱老師五堂課，這句話就是他最常掛在嘴邊的一句。」這樣的堅持態度，也正好呼應高瀚諺的《擊樂星球》劇本創作歷程——沒有經過專業文字或編劇訓練的他，花了一番時間摸索「如何好好說故事」，並將音樂的四大要素：節奏、旋律、音色、和聲，自然地融入到表演內容之中——最終看到彩排呈現時，高瀚諺相當感動：「看到大家演出我寫的旋律時，也慶幸自己有像豆莢寶寶一樣『堅持下去』，完成了這個作品！」

在極富教育意義的劇情外，《擊樂星球》維持了「豆莢寶寶音樂會」的優良傳統：挑選精彩的打擊樂選段，用最高品質的演奏內容，讓孩子們懂得如何享受音樂。本次就會以小鼓三重奏、鍵盤四重奏等不同的重奏組合，以及像是鋁罐或是怪怪管等新式樂器，對應到組成音樂的四大要素，並且透過朗朗上口的歌詞，帶領孩子們熟悉這些元素的重要性，進而建立日後的賞樂基礎。

2022「豆莢寶寶兒童音樂會」《擊樂星球》，從8月6日於臺北展開演出，10月30日前巡迴臺北、新北、基隆、桃園、新竹、臺中、彰化、嘉義、臺南與高雄十個縣市。所有場次皆已全面啟售。

2022豆莢寶寶兒童音樂會《擊樂星球》

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