黑膠需求大增 美國壓片商產能難追

近年的黑膠復興大潮,無疑讓久被冷落的實體音樂以似曾相識的面貌重回產業舞臺,隨著銷量以二位數的年增率復甦,製造商也在重建這分產業,好應對已然突破10億美元的銷售額。

光在北美,新成立的壓片工廠就有一打之眾,而這尚且都還不足以應付當地所需。全美國最大、位於田納西州納許維爾市的聯合壓片公司(United Record Pressing)總裁兼執行長Mark Michaels就說,業界掛上了新的檔位,正以新的步伐加速前進。

超過十年以來,美國樂迷對黑膠片的需求都以二位數成長,Target等大型銷售商都趁疫情之際大力建置專輯區,好讓無法出門看演出的人們以更快的速度搶購。根據美國錄音產業協會(Recording Industry Association of America,RIAA)的數據,2021年唱片專輯的銷售總體增加了61%,自1980年以來首次跨過10億美元大關,把Spotify等付費音樂訂閱服務遠遠甩在後頭。

《Record Store Day: The Most Improbable Comeback of the 21st Century》作者Larry Jaffee分析道:雖然經過卡帶與CD的夾擊,黑膠唱片一度幾為市場所忘,但戰後嬰兒潮世代並沒有真正拋下在唱片行用指尖划選專輯的記憶,又恰好搭上因獨立音樂而起的「唱片行之日」(Record Store Day),就在大約15年前,為黑膠的復興起了頭。如今,黑膠已不限於嬰兒潮世代的同溫層,年輕一代也在買唱盤跟唱片,甚至包括卡帶,Adele、Ariana Grande、Harry Styles等藝人也轉而發行黑膠了。

在匹茲堡開計程車的34歲司機Jamila Grady雖然年輕得記不起唱片行曾經的光輝年代,但他仍然領受到唱片不可抗拒的魅力,並用他的部分收藏——從2019年買下的第一張黑膠專輯:Beyoncé 的《Lemonade》開始——以50張唱片封面打造了一堵藝術牆。對於早已透過Soundcloud、Apple Music、Pandora等串流平臺聽音樂的他來說,這是一種酖溺:「就唱片播放者而言,拿唱片、擺入唱機、放下唱針,都是一種美。」

但對壓片商來說,想重建這個產業,幾乎就是要無中生有,因為大唱片公司的生產工廠早就關閉多時,而新廠正在上線。

過去10到15年來開設的壓片廠,包括多倫多的Precision Record Pressing、田納西的Memphis Record Pressing、克里夫蘭的Gotta Groove Records、堪薩斯的Quality Record Pressing等。White Stripes的Jack White 2017年在底特律開設了自己的壓片廠Third Man Pressing,他非常希望大廠牌能夠重啟生產線。

Michaels指出,儘管全美目前大約已有40個壓片廠,但因為需求大增,原料供應鏈又有問題,積壓的訂單平均仍然需要6至8個月來消化。對這些新壓片廠來說,生產並不容易,因為只有極少數廠家生產壓片機、沒有一家在美國,而且壓片機也在延期交貨。

新英格蘭連鎖唱片行Bull Moose Records副財務長Chris Brown認為,供給面的限制,讓人無從知曉黑膠銷量成長的天花板,新片發行量通常跟不上需求,壓片的等待期更長,不知名專輯能夠得到的壓製的分額當然也被壓縮了:「收集唱片的樂趣之一在於驚奇,但中階的產品現在排不上線,就算排得上,也要等很久。」

