黑膠需求大增 美國壓片商產能難追

文/MUZIK

近年的黑膠復興大潮，無疑讓久被冷落的實體音樂以似曾相識的面貌重回產業舞臺，隨著銷量以二位數的年增率復甦，製造商也在重建這分產業，好應對已然突破10億美元的銷售額。

光在北美，新成立的壓片工廠就有一打之眾，而這尚且都還不足以應付當地所需。全美國最大、位於田納西州納許維爾市的聯合壓片公司（United Record Pressing）總裁兼執行長Mark Michaels就說，業界掛上了新的檔位，正以新的步伐加速前進。

超過十年以來，美國樂迷對黑膠片的需求都以二位數成長，Target等大型銷售商都趁疫情之際大力建置專輯區，好讓無法出門看演出的人們以更快的速度搶購。根據美國錄音產業協會（Recording Industry Association of America，RIAA）的數據，2021年唱片專輯的銷售總體增加了61%，自1980年以來首次跨過10億美元大關，把Spotify等付費音樂訂閱服務遠遠甩在後頭。

《Record Store Day: The Most Improbable Comeback of the 21st Century》作者Larry Jaffee分析道：雖然經過卡帶與CD的夾擊，黑膠唱片一度幾為市場所忘，但戰後嬰兒潮世代並沒有真正拋下在唱片行用指尖划選專輯的記憶，又恰好搭上因獨立音樂而起的「唱片行之日」（Record Store Day），就在大約15年前，為黑膠的復興起了頭。如今，黑膠已不限於嬰兒潮世代的同溫層，年輕一代也在買唱盤跟唱片，甚至包括卡帶，Adele、Ariana Grande、Harry Styles等藝人也轉而發行黑膠了。

在匹茲堡開計程車的34歲司機Jamila Grady雖然年輕得記不起唱片行曾經的光輝年代，但他仍然領受到唱片不可抗拒的魅力，並用他的部分收藏——從2019年買下的第一張黑膠專輯：Beyoncé 的《Lemonade》開始——以50張唱片封面打造了一堵藝術牆。對於早已透過Soundcloud、Apple Music、Pandora等串流平臺聽音樂的他來說，這是一種酖溺：「就唱片播放者而言，拿唱片、擺入唱機、放下唱針，都是一種美。」

但對壓片商來說，想重建這個產業，幾乎就是要無中生有，因為大唱片公司的生產工廠早就關閉多時，而新廠正在上線。

過去10到15年來開設的壓片廠，包括多倫多的Precision Record Pressing、田納西的Memphis Record Pressing、克里夫蘭的Gotta Groove Records、堪薩斯的Quality Record Pressing等。White Stripes的Jack White 2017年在底特律開設了自己的壓片廠Third Man Pressing，他非常希望大廠牌能夠重啟生產線。

Michaels指出，儘管全美目前大約已有40個壓片廠，但因為需求大增，原料供應鏈又有問題，積壓的訂單平均仍然需要6至8個月來消化。對這些新壓片廠來說，生產並不容易，因為只有極少數廠家生產壓片機、沒有一家在美國，而且壓片機也在延期交貨。

新英格蘭連鎖唱片行Bull Moose Records副財務長Chris Brown認為，供給面的限制，讓人無從知曉黑膠銷量成長的天花板，新片發行量通常跟不上需求，壓片的等待期更長，不知名專輯能夠得到的壓製的分額當然也被壓縮了：「收集唱片的樂趣之一在於驚奇，但中階的產品現在排不上線，就算排得上，也要等很久。」

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