快訊

一周數位爆報／阻擋超吵報明牌簡訊！比特幣大跌、iPhone14洩電池容量 中華電「天選之人」才有隱藏版吃到飽499

國旅補助上路今適用申請步驟一次看 業者：「遊客來了 這才像暑假」

抱歉！用Google搜尋老了嗎…年輕人改用這2個App探索新知

黑膠需求大增 美國壓片商產能難追

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

近年的黑膠復興大潮，無疑讓久被冷落的實體音樂以似曾相識的面貌重回產業舞臺，隨著銷量以二位數的年增率復甦，製造商也在重建這分產業，好應對已然突破10億美元的銷售額。

光在北美，新成立的壓片工廠就有一打之眾，而這尚且都還不足以應付當地所需。全美國最大、位於田納西州納許維爾市的聯合壓片公司（United Record Pressing）總裁兼執行長Mark Michaels就說，業界掛上了新的檔位，正以新的步伐加速前進。

超過十年以來，美國樂迷對黑膠片的需求都以二位數成長，Target等大型銷售商都趁疫情之際大力建置專輯區，好讓無法出門看演出的人們以更快的速度搶購。根據美國錄音產業協會（Recording Industry Association of America，RIAA）的數據，2021年唱片專輯的銷售總體增加了61%，自1980年以來首次跨過10億美元大關，把Spotify等付費音樂訂閱服務遠遠甩在後頭。

《Record Store Day: The Most Improbable Comeback of the 21st Century》作者Larry Jaffee分析道：雖然經過卡帶與CD的夾擊，黑膠唱片一度幾為市場所忘，但戰後嬰兒潮世代並沒有真正拋下在唱片行用指尖划選專輯的記憶，又恰好搭上因獨立音樂而起的「唱片行之日」（Record Store Day），就在大約15年前，為黑膠的復興起了頭。如今，黑膠已不限於嬰兒潮世代的同溫層，年輕一代也在買唱盤跟唱片，甚至包括卡帶，Adele、Ariana Grande、Harry Styles等藝人也轉而發行黑膠了。

在匹茲堡開計程車的34歲司機Jamila Grady雖然年輕得記不起唱片行曾經的光輝年代，但他仍然領受到唱片不可抗拒的魅力，並用他的部分收藏——從2019年買下的第一張黑膠專輯：Beyoncé 的《Lemonade》開始——以50張唱片封面打造了一堵藝術牆。對於早已透過Soundcloud、Apple Music、Pandora等串流平臺聽音樂的他來說，這是一種酖溺：「就唱片播放者而言，拿唱片、擺入唱機、放下唱針，都是一種美。」

但對壓片商來說，想重建這個產業，幾乎就是要無中生有，因為大唱片公司的生產工廠早就關閉多時，而新廠正在上線。

過去10到15年來開設的壓片廠，包括多倫多的Precision Record Pressing、田納西的Memphis Record Pressing、克里夫蘭的Gotta Groove Records、堪薩斯的Quality Record Pressing等。White Stripes的Jack White 2017年在底特律開設了自己的壓片廠Third Man Pressing，他非常希望大廠牌能夠重啟生產線。

Michaels指出，儘管全美目前大約已有40個壓片廠，但因為需求大增，原料供應鏈又有問題，積壓的訂單平均仍然需要6至8個月來消化。對這些新壓片廠來說，生產並不容易，因為只有極少數廠家生產壓片機、沒有一家在美國，而且壓片機也在延期交貨。

新英格蘭連鎖唱片行Bull Moose Records副財務長Chris Brown認為，供給面的限制，讓人無從知曉黑膠銷量成長的天花板，新片發行量通常跟不上需求，壓片的等待期更長，不知名專輯能夠得到的壓製的分額當然也被壓縮了：「收集唱片的樂趣之一在於驚奇，但中階的產品現在排不上線，就算排得上，也要等很久。」

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

「八歌浪 Pakelang」獲葛萊美獎 蔡英文接見團隊

【一劍浣春秋】8月AV界停機！全因女優拍片狀況多？

幸福來得突然！周杰倫新輯受時差影響 提早上架現可聽

前女友過世、摯友自殺、嫂子病逝 天團主唱連續接噩耗

相關新聞

黑膠需求大增 美國壓片商產能難追

近年的黑膠復興大潮，無疑讓久被冷落的實體音樂以似曾相識的面貌重回產業舞臺，隨著銷量以二位數的年增率復甦，製造商也在重建這分產業，好應對已然突破10億美元的銷售額。

巴黎聖母院迴響數百年的「隱藏版」鐘聲

2019年的大火，讓已有超過850年歷史的巴黎聖母院嚴重受損，2024年前都無法開放。不過舊金山灣區藝術家Bill Fontana卻想到了該堂歷劫倖存的古老大鐘，並且設法把它的「鐘聲」——或者其實該說是「振動」——重新帶回大家耳畔。

聖安東尼奧交響樂團團員自立門戶 繼續演出

聖安東尼奧交響樂團日前遭到解散（San Antonio Symphony），不過早在該團勞資衝突、團員罷工期間，樂手們就另起爐灶，組成「聖安東尼奧交響樂團音樂家」（Musicians of San Antonio Symphony，MOSAS）。

日子難過 英國逾百萬人退訂串流音樂服務

Kantar的調查顯示，英國有37%、相當於超過百萬的消費者為縮減開支，取消訂閱音樂串流服務，比去年多出了4%；其中又以35歲以下的訂閱族群退場最多，占比從原先的57%降到了53.5%。

烏克蘭查禁特定俄國音樂與書籍

烏克蘭國會提案，禁止某些俄國音樂在媒體與公共空間播放——被限制的對象為1991年後俄羅斯聯邦公民演奏或創作的音樂，不過譴責俄烏戰爭者除外——該案受到450位議員中303人的支持，以壓倒性的票數通過。

明尼蘇達公廣電臺古典音樂頻道 獲上億捐款挹注

明尼蘇達公共廣播（Minnesota Public Radio）得到不具名善心人士指名捐助5600萬美元（約合新臺幣1億7千萬元），將用於其「YourClassical」與串流服務。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。