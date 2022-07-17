巴黎聖母院迴響數百年的「隱藏版」鐘聲

文/MUZIK

2019年的大火，讓已有超過850年歷史的巴黎聖母院嚴重受損，2024年前都無法開放。不過舊金山灣區藝術家 Bill Fontana 卻想到了該堂歷劫倖存的古老大鐘，並且設法把它的「鐘聲」——或者其實該說是「振動」——重新帶回大家耳畔。

不過他並不是把鐘聲錄下再播出來，而是聚焦於大鐘難以為人感知的「共振聲」——即便在未響之時，大鐘都會隨週遭的變化而震動，數百年來，這樣的振動也一直都「靜靜地」在巴黎迴響著。

Fontana受訪時指出，大鐘隨時都在振動，是物理上的事實，它就像住在聖母院裡的靈，是鐘的聲音、呼吸與零魂。

自從去年獲准進入聖母院以來，Fontana就在每個鐘上裝設了加速度計，好傾聽（測量）它們細微的振動，再把錄下的資料轉換成人類可以聽到的頻率，從而讓人們得以體驗過去大鐘未響時不曾被聽到的「聲音」。

Fontana形容，「鐘聲」聽起來很美，幾近於神祕之音。

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