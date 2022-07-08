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日子難過 英國逾百萬人退訂串流音樂服務

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

Kantar的調查顯示，英國有37%、相當於超過百萬的消費者為縮減開支，取消訂閱音樂串流服務，比去年多出了4%；其中又以35歲以下的訂閱族群退場最多，占比從原先的57%降到了53.5%。

與此同時，人們面臨的是食物、燃料、能源開支飛漲——英國國家統計局的數據顯示，如將通貨膨脹因素考慮在內，該國基本工資相對正以十多年來最快的速度減少。

新的報告指出，總體來說，仍在訂閱至少一種音樂服務的人口比例，從2020年初的43.6%，降到了如今的39.5%；比起去年，光是35歲以下的人，就少了60萬，其中學生訂閱的比例也從67%降到了59%。

「省錢」是37% Amazon Music Unlimited退訂者及41% Spotify退訂者離開的主要理由之一，調查中提到：音樂服務退訂率攀升，是英國家庭就可支配收入重新釐定支出順序的證據。

在Spotify上架作品的創作藝人Weston可不樂聞此訊，但他能了解大家退訂，是因為面臨生活危機。

Spotify與Apple Music在英國的標準訂閱價格是每月9.99英鎊，一年也還不滿120英鎊，但對接受BBC Newsbeat訪問的Debbie來說，這些要花120鎊的高級串流服務（premium streaming services）現在一點吸引力都沒有：「太貴了……聽音樂應該是免費的，我用Soundcloud，因為它比較簡單。」跟串流相比，他會先選用YouTube。

這不是第一分顯示英國民眾為應對生活開支而停訂串流服務的報告，Kantar 4月發布的調查也指出，2022年前3個月，就有151萬使用電視與電影服務的消費者退訂。

Netflix也稱於同期流失了20萬訂閱者，還有200萬戶想在未來幾個月內退訂。

物價上升、消費緊縮的狀況當然不只在音樂產業領域發酵，例如服裝公司ASOS、Missguided銷售都在減少。

俄烏戰事持續，使得大型穀類生產商斷鏈，糧食價格隨之上揚，威脅到最基本的民生所需。

非只英國，Kantar的調查發現，在美國、澳洲，情況也差不多，美國35歲以下的訂戶跑得更多，占比從69%降至63%、一下就少了將近500萬人。他們認為，這顯示許多地方的消費者都在設法減低花費。

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