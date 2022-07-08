聖安東尼奧交響樂團團員自立門戶 繼續演出

文/MUZIK

聖安東尼奧交響樂團日前遭到解散（San Antonio Symphony），不過早在該團勞資衝突、團員罷工期間，樂手們就另起爐灶，組成「聖安東尼奧交響樂團音樂家」（Musicians of San Antonio Symphony，MOSAS）。繼今年春天的三場節目之後，據MOSAS表演基金會主席、1996年進入聖安東尼奧交響樂團的低音管樂手Brian Petkovich表示，他們目前已在規劃秋天的樂季，希望每個月都能演出兩場：「管弦樂團就在這裡、我們會上臺。樂團協會破產，不代表樂團就沒了，我們還在。」

MOSAS主席、曾與團方協商的小提琴手Mary Ellen Goree同意這個說法——雖然他們對樂團解散感到沮喪，但一點都不意外。6月16日，樂團董事會宣稱經全體無異議支持，表決通過關團、依據美國破產法第七章提交申請，並以email告訴支持者、已購票者，還在社群媒體上公開消息，但就是不直接通知樂手們：「這看起來有點突然，但我認為已經蘊釀一段時間了。他們堅持聖安東尼奧，只能支持一個更小——規模僅僅對應於比聖安東尼奧小得多的城市——的樂團生存，並拒絕讓步。如此訂定的預算，無論如何，都必然會毀了樂團。」

現在，MOSAS將投入組織一個聖安東尼奧這樣的都市應有的職業管弦樂團，Goree認為這一定有前途，畢竟樂手們仍然承擔著為社區提供最高規格音樂會的委託。

Petkovich指出，作為全美頂尖演出團體之一，難以想像83歲的聖安東尼奧交響樂團就這樣「被消失」了。不過早在樂團被解散之前，MOSAS就已經計劃於秋季演出，他們春季節目的舞臺——第一浸信會教堂，願意繼續提供場地，現在就等邀請指揮了。

MOSAS還在確認整季節目的花費，Petkovich透露或將申請補助；募資活動也在網站同步進行。

Goree坦言，有些舊同事已經在其它地方的樂團覓得一年期或長期職位，這可以理解、值得恭喜。但他預期，大部分資深樂手還是會留在聖安東尼奧；他也特別期望多數老夥伴們仍能一起登臺。

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聖安東尼奧交響樂團遭解散

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