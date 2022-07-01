明尼蘇達公廣電臺古典音樂頻道 獲上億捐款挹注

文/MUZIK

明尼蘇達公共廣播（Minnesota Public Radio）得到不具名善心人士指名捐助5600萬美元（約合新臺幣1億7千萬元），將用於其「YourClassical」與串流服務。

據該公司表示，這筆捐款的金額創下開臺55年來的紀錄，為史上之最。為了貫徹捐助者的意志，將成立基金，讓所有的錢專款專用於YourClassical，以及為新媒介傳播技術提供支援。

明尼蘇達公共廣播是美國公共媒體集團（American Public Media Group）成員之一，該集團是美國最大的、以電臺為基礎的公共廣播組織，旗下囊括近千家公共廣播電臺與超過400家商業電臺，每週擁有1700萬聽眾。今年四月，他們一起合併了以明州為服務範圍的Classical MPR與提供精選串流和全國聯合節目YourClassical，成為 YourClassical. org ，Classical MPR則重整為其中的YourClassical MPR。

現在YourClassical已經成為全美最大的公共古典媒體組織。美國公共媒體集團董事長、執行長Jean Taylor認為，這分大禮將對明尼蘇達公共廣播電台和其服務的社區未來產生革命性的影響，透過引人入勝的內容、創造有意義的聆聽體驗和推進明尼蘇達公共廣播的數位能力和基礎設施，以加深及擴大與更多聽眾的聯結。

明尼蘇達公共廣播表示，為了全力達成捐助者的指定目的，將建立一個單獨的永久捐贈基金來管理巨額捐款，其中部分資金將用來推廣全美古典音樂的欣賞，並藉著新的節目和技術，擴大聽眾範圍。款項用於古典節目和新媒體技術的比例會因應戰略重點調整，對新媒體技術的投資，也將成為整個美國公共媒體集團數位化轉型的典範。

美國公共媒體集團資深副董、明尼蘇達公共廣播董事長Duchesne Drew指出，YourClassical播放的音樂超過1/4，都是出自女性或有色人種在地演奏者（團體）或作曲家之手，捐款將讓YourClassical持續茁壯，得以開拓展示的範圍、加速其數位革新，進一步服務並擴大古典音樂社群。

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