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烏克蘭查禁特定俄國音樂與書籍

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

烏克蘭國會提案，禁止某些俄國音樂在媒體與公共空間播放——被限制的對象為1991年後俄羅斯聯邦公民演奏或創作的音樂，不過譴責俄烏戰爭者除外——該案受到450位議員中303人的支持，以壓倒性的票數通過。

俄國與白俄羅斯進口的書籍，也在受禁之列。

該案6月19日起由憲兵執行，禁止部分俄國音樂在電視、廣播上及學校、公共運輸、旅館、餐廳、電影院等場所播放。

據BBC報導，烏克蘭國會發布的文件指出，該禁令將讓可能透過音樂滲透入烏的敵對宣傳風險降到最低，並促進文化空間裡的本國音樂產品增加。

而其選擇1991年，則是因為該年烏克蘭正式宣布獨立，並且將上述受禁創作／演出者中的烏克蘭公民或去世時已經成為烏克蘭公民者排除在外；當然，柴科夫斯基、蕭斯塔科維契等早已去世多年的音樂家，也不會因此遭殃了。

至於譴責俄烏戰爭者，則可以向烏克蘭安全部門遞交申請，從而讓作品免於封殺。申請時必須聲明支持烏克蘭的獨立與主權、呼籲俄國立刻停止攻擊，並承諾不採取任何違背這些書面聲明的行動。

烏克蘭公共廣播報導指出，該案內容還包括把廣播裡烏克蘭歌曲的占比增加到40%、要讓使用烏克蘭語的節目達到75%。

同時，也禁止從俄羅斯、白俄羅斯，以及從其它國家來的俄語刊物進口，並禁止出版及散布1991年後成為俄國公民者的著作；已經出版的書籍則不受影響。

此外，翻譯書籍只能以烏克蘭語、歐盟官方語言或烏克蘭當地方言發行。

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