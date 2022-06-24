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續約生變 殷巴爾卸任北市交首席指揮

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

臺北市立交響樂團宣布，將與現任首席指揮殷巴爾（Eliahu Inbal）解除續任合約。

北市交曾於今年4月宣布與殷巴爾續約，任期自2022年8月至2025年7月。但殷巴爾依循防疫規範進行相關隔離期間，身心蒙受極大壓力，考量疫情仍未停歇、節目安排與演出仍不穩定，因此向北市交提出解除稍早簽訂的續任合約；經北市交團長宋威德多次極力慰留，惜仍未果，雙方轉而約定，未來疫情若趨緩，再請他以客席指揮身份與北市交合作。

殷巴爾也致信北市交全體成員，特別感謝演奏團員的熱情、忠誠與奉獻，並感謝行政團隊盡心盡力地協助，共創許多精彩無比的音樂會。

回顧殷巴爾自2019年8月擔任首席指揮以來，團員演奏水準大幅提升，樂團在他帶領之下演出的貝多芬、德弗札克、馬勒等經典交響曲，展現全然不同的層次，深獲樂迷的喜愛，堪稱北市交的金字招牌。而上任之初，原本還語帶保留、不確定是否會在臺灣錄製專輯的他，也因認可樂團三年來的優異表現與充分默契，決定一同攜手錄製經典的貝多芬《田園》交響曲和第七號交響曲，此片如今已成為雙方合作期間留下的唯一珍貴專輯。

因應殷巴爾的離開，北市交2022年下半年新樂季已調整規劃，邀請華裔指揮大師林望傑、歌劇指揮馬可．波米（Marco Boemi）、單簧管演奏家查爾斯．奈迪希（Charles Neidich）等來臺呈獻經典作品，詳細內容將於8月公告。

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