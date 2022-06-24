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Spotify八成音樂上傳者 幾乎沒有聽眾

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

據Spotify官方網站Loud & Clear資訊，使用該平臺的800萬名音樂人中，有67%上傳的曲目還不到10首；那麼相對地，又有多少音樂常被收聽呢？

同樣用Loud & Clear站上的工具popularity calculator，輸入它所容許每個月最低的收聽者量（35位），再把這個量逐次拉高為50、100、1000，就會發現：目前只有大約173萬上傳者的音樂擁有超過50個聽眾，而這只占800萬上傳者中的兩成左右，另外近八成，也就是630萬人上傳的音樂，每月收聽者還不到50位，幾乎可以說沒什麼人在聽。

（▲from Music Business Worldwide）
（▲from Music Business Worldwide）

這樣的數據值得思考：其一，所謂串流經濟還須再議，尤其如果查找每年收聽者超過5萬者，就會發現僅有0.2%的音樂人跨得過這道門檻；其二，Spotify每年要花多少錢，來為許多聽眾其實非常之少的音樂人提供管理服務？

Spotify 2021年度報告提到，因為雲端運算服務及額外軟體授權費用增加，該公司在資訊技術方面的開銷多出了3300萬歐元。

同一分報告也揭露， 2021年末該平臺上已有超過8200萬條音訊，包括超過360萬條podcast內容——所以扣除這一部分，概略可知，Spotify上當時約有7840萬分音樂曲目——同樣以popularity calculator來查其中有多少曲目截至2021年底被聽超過101次（這是該系統容許輸入的最小量），可以得到6086萬的數字，也就是說：有175萬條、大概22.4%的音樂曲目，從spotify 2008年上線以來，還只有百次以下的收聽量。

（▲from Music Business Worldwide）
（▲from Music Business Worldwide）

如果把下限提高到500次，就只有3869萬首曲目過關，意即約有一半（7840萬）條曲目累計播放次數不滿500；拉高到1000次的話，就有60.8%的曲目達不了標；再拉到5000次呢？79.1%的曲目都被刷掉了，只剩1/5的熱門內容能夠站上這道高峰。

這些數據同時表明，Spotify上的大部分音樂人，上傳曲目應該都只是碰碰運氣。

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《MUZIK閱聽古典樂》

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