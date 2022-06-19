大會堂管弦樂團新任首席指揮出線

文/MUZIK

荷蘭大會堂管弦樂團宣布，將從2022-2023樂季開始，與奧斯陸愛樂現任首席指揮、來自芬蘭的Klaus Mäkelä展開長期藝術合作，並於2027年聘其為該團第八任首席指揮。

作為藝術夥伴，Mäkelä從今年8月起，就會與該團在阿姆斯特丹大會堂、科隆愛樂廳、柏林愛樂廳展開密切協作，擔綱柏林音樂節開幕演出；他將於2022-2023樂季指揮五場，接下來的幾年，雙方還會進一步深化關係。

Mäkelä於2020年9月首次指揮大會堂管弦樂團，與大家一拍即合，樂團因此在同一樂季之內又邀他兩度登臺。這個樂季，他們也在漢堡與雷克雅維克合體兩次，每次都強化了樂手們想要Mäkelä來做下一任首席指揮的意願。

大會堂管弦樂團素有與指揮維持長期合作關係的傳統，孟格堡、海汀克、夏伊都從踏入職涯早期，就與該團過從甚密。藉由為期五個樂季的「藝術夥伴」身分，該團期望Mäkelä在正式成為首席指揮以前，能夠帶著他們踏上新的極致藝術長旅。

Mäkelä表示，大會堂管弦樂團擁有傑出的樂手，在創造音樂方面，有著同樣的好奇與抱負，最是善於交流、感動人心，只要聽過一次，就會永遠喜歡上他們的聲音。他為能夠維持這個樂團，並對未來的發展作出貢獻感到榮幸，很感謝樂團與行政團隊張開雙臂歡迎他入團，期待未來幾年共享美好時光。

該團長號首席、藝術委員會主席、董事會成員Jörgen van Rijen代表全團，宣示全心投入這段長期協作關係，樂手們對於這位準新任首席指揮，少見地展現了壓倒性的支持。對他們來說，Mäkelä是音樂家中的音樂家、這一代的指揮天才，藉著寬廣的保留曲目、對音樂的深度了解、具啟發性的藝術視野與活力，讓樂團登峰造極。大會堂管弦樂團最偉大的傳統之一，就是團員都深入參與組織的藝術事務、一起選定新任首席指揮，他對大家在遴選過程中作出的努力、展現的耐心感到自豪，並深懷謝意，全團現在都認定已經找到最好的搭檔，等不及要一起踏上音樂旅程了。

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