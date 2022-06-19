五個下載公版音樂的好用網站

文/MUZIK

當我們想要在自己的創作中，使用沒有版權爭議的公共領域音樂或是透過創意共享協定（Creative Commons license）授權的音樂時，不妨試試下面幾個比Google還好用的網站：

FreePD

FreePD擁有大量可自由再度使用的音樂，而且全部都是免費、無歸屬、無版權的。可以從許多音樂類型，諸如正向的、史詩的、戲劇的、恐怖的、浪漫的、感性的，來尋找想要的曲目。

該站的音樂，也有不同層次的使用方式，除了免費下載單一曲目MP3；也可以花10美元一次下載800首曲目；如果付25美元，還能再下載包括100首高品質WMV檔在內的更多音樂……。使用者還可以透過這個平臺，使用PayPal給創作者「打賞」。所有的曲目在下載之前，都可以串流試聽。

Free Music Archive

如果想找可供下載並於它處使用的免版稅音樂，Free Music Archive就是絕對不容錯過的來源。該站2009年由美國東岸獨立電臺WFMU創建，已是這個領域的元老級網站，雖然站上音樂大多並非真正屬於公開領域，但是卻經過創意共享協定授權，也就是說，在使用之前，要先看清楚授權的範圍。一般曲目最常見的狀況是「CC BY」——可以分享、複製、混音、以任何型式重新散布，包括商用亦可。

該站的收藏，以藍調、鄉村、流行、嘻哈、搖滾等16個類別區分，使用者可以從簡單好用的內建播放器裡串流、試聽、下載單一曲目，全部都是免費服務。

Musopen

2012年開始營運的非營利網站Musopen，完全是以古典音樂為核心，聚焦於不僅透過音檔，還要加上樂譜、應用程式與其它資源，來增加近用音樂教育的途徑，這讓它成為教育者的重要資源。

該站提供免費使用，不過有所限制，例如一天只能下載五首曲目；註冊並給付55美元年費的會員，則可以享受無限下載、使用無損音檔等權利。其搜尋系統相當強大，可以藉作曲家、樂器、創作時期、樂曲長度等許多類目來進行篩選。

Open Music Archive

由關注音樂產業版權議題的英國音樂搭檔Eileen Simpson與Ben White推出的Open Music Archive，擁有涵蓋各種類型的大量公版音樂收藏。

不過要在這個網站找音樂有點困難，因為它的標籤系統沒有章法可循，架構也無甚組織。可以無限制地下載曲目或透過SoundCloud來串流該站資源，不過不能在Open Music Archive站上預覽或串流。

Mubert Render

在某些特定用途中，我們常常會想要某個長度的歌曲、適合某種影片或某個創作的襯樂，Mubert在這方面就特別幫得上忙，因為它能提供AI創造的音樂，只要從清單中擇定氣氛、樂種等項目、決定時長，它一下就會為你作出一首無版權的原創作品，可以用站上內建的播放器收聽，也可以下載再利用。

該站同樣免費使用，不過要註冊一個免費帳號才能下載創造出來的音樂。

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《MUZIK閱聽古典樂》