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韓國大提琴家崔孝英 2022伊麗莎白大賽封冠

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

2022年比利時伊麗莎白女王國際音樂大賽於6月4日落幕，來自南韓的崔孝英（Hayoung Choi）從12位進入決賽的大提琴選手中脫穎而出，總決賽以自選曲盧托斯拉夫斯基大提琴協奏曲，搭配指定曲Jörg Widmann的《5 Albumblätter》，與Stéphane Denève指揮的布魯塞爾愛樂合作，拿下首獎，獲得25000歐元獎金，以及多場在比利時與其它地方的演出機會。

24歲的崔孝英畢業於韓國國立藝術大學，後赴普賽爾青年音樂學校、Kronberg學院、柏林藝術大學深造，隨Wolfgang Emanue、Frans Helmerson、Alexander Boyarsky、鄭明和等學習，2011年與2018年就曾先後於布拉姆斯大賽及潘德列斯基大賽奪冠。

緊接其後的，是獲得二獎的中國選手陳亦柏，與來自愛沙尼亞的三獎得主Marcel Johannes Kits，兩者獎金分別為20000及17000歐元；四獎、五獎、六獎則歸烏克蘭選手Oleksiy Shadrin、塞爾維亞選手Petar Pejčić、加拿大選手程碩聰（Bryan Cheng）。入選決賽的其他參賽者Jeremias Fliedl、Stéphanie Huang、WoochanJeong、Taeguk Mun、Samuel Niederhauser與Sul Yoon則授予桂冠獎；Stéphanie Huang另獲觀眾評選之Prix Musiq3與Canvas/Klara Prijs獎項。

本屆評審團由主席Gilles Ledure，以及麥斯基（Mischa Maisky）、王健、卡普松（Gautier Capuçon）、鄭明和（Myung-Wha Chung）、Natalie Clein、Roel Dieltiens、Anne Gastinel、Marie Hallynck、Frans Helmerson、Anssi Karttunen、Antonio Meneses、Sharon Robinson、Sonia Wieder-Atherton等知名大提琴家組成。

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