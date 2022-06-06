用擊樂打開孩子的五感想像力！2022豆莢寶寶兒童音樂會《擊樂星球》暑期全臺巡演

文/MUZIK

自1988年推出第一場兒童音樂會以來，朱宗慶打擊樂團致力於音樂教育與推廣，用最輕鬆愉快的方式，讓音樂伴隨著孩子們長大，這系列也在日後茁壯轉化成「豆莢寶寶兒童音樂會」，由朱宗慶打擊樂團2領銜演出，「豆莢寶寶DoReMi」這三個深受觀眾喜愛的角色，也成為陪伴許多孩子們長大的玩伴。即便這兩年遭逢疫情，「豆莢寶寶兒童音樂會」仍然依約登臺，不停止音樂教育這條路。今年，「豆莢寶寶兒童音樂會」推出全新節目《擊樂星球》，從8月6日至10月30日，巡迴臺北、新北、基隆、桃園、新竹、臺中、彰化、嘉義、臺南與高雄等多個縣市，與觀眾一起帶上太空頭盔，用音符飛向無垠宇宙！

▲豆莢寶寶DoReMi再度於暑假登臺，與觀眾們展開一場音樂冒險！

《擊樂星球》的故事，是描述豆莢寶寶DoReMi在使用一個巨大的天文望遠鏡時，竟然被傳送到遙遠的外太空！豆莢寶寶驚奇地發現，自己登上了住著擊樂騎士與精靈的「擊樂星球」，他們與豆莢寶寶共同使用音樂的基本元素進行冒險，並且邀請觀眾一起修復望遠鏡和幫助擊樂星球集滿能量，才能幫助豆莢寶寶回到地球。至於最終豆莢寶寶到底有沒有辦法回家呢？得要靠觀眾們進場才能一探究竟！

《擊樂星球》由朱宗慶打擊樂團團員高瀚諺編劇，高瀚諺是該世代擊樂家的優秀代表，不但演奏技巧早就受到眾多國際大獎肯定，更深知音樂與戲劇的融合方式，像是在擊樂劇場《泥巴》中擔任男主角之一的小泥巴，或是援引家庭故事的自創跨界音樂會《一起來吃飯》，皆深受觀眾好評。在這次的《擊樂星球》裡，高瀚諺將活用他過去在2團期間參與「豆莢寶寶音樂會」的演出經驗，同時以觀眾及演出者的角度出發，進行編劇與作曲，當中更會採用肢體語言與日常器具等生活中隨處可見的物品，讓觀眾們輕鬆理解節奏、旋律、和聲、音色與速度等音樂元素。小朋友離開音樂廳時，得到的不只是快樂的回憶，而是滿滿的音樂收穫。

▲透過不同樂器編制，豆莢寶寶兒童音樂會帶給觀眾的不只是聽覺饗宴，更有滿滿的音樂知識

藝術總監朱宗慶表示，最早舉辦兒童音樂會的契機，便是自己的孩子出生後，身為家長發現幾乎沒有給孩子聆聽的演出，進而自己著手辦理，如今經過幾十年的演出：「要貫徹不變的初衷，最好的方式就是不斷地改變。在製作內容上的不斷創新、與時俱進，提供孩子最好的體驗，以打擊樂為媒介，引領更多人去親近音樂藝術。」像是「豆莢寶寶音樂會」系列，從最早引進戲劇人才合作，到現在是由樂團成員親自策劃，由第一線演出人員，找出最適合與觀眾互動的方式，就是最好的例子。

除了用劇情帶起孩子們的興趣外，音樂內容更是「豆莢寶寶音樂會」的強調重點，曲目皆是從精彩浩瀚的打擊樂曲庫中挑選，針對演出內容精心設計，像是本次《擊樂星球》中，便會用小鼓三重奏、鐵琴二重奏與鍵盤四重奏等不同的重奏組合，讓觀眾們輕易地辨識出各種打擊樂器的特性與魅力；同時，還會加入像是預錄影像、鋁罐或是怪怪管等新式樂器，讓孩子們發現原來生活周遭的擊打，皆可能是樂音的來源。

2022「豆莢寶寶兒童音樂會」《擊樂星球》，從8月6日於臺北展開演出，並至10月30日前巡迴臺北、新北、基隆、桃園、新竹、臺中、彰化、嘉義、臺南與高雄全臺10縣市。全數場次已全面啟售，網路購票請洽 OPENTIX兩廳院文化生活 。

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