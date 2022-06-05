真假難辨！Netflix公布首批伯恩斯坦傳記片《Maestro》劇照

文/MUZIK

由好萊塢男星布萊德利庫柏（Bradley Cooper）自編自導自演的伯恩斯坦傳記片《Maestro》，已由網飛（Netflix）公布了首批劇照，當中不論是伯恩斯坦晚年的白髮指揮模樣，或是早年的俊俏樣貌，皆是惟妙惟肖，真假難辨，更令人期待此片於2023年的上映。

此片眾星雲集，除了布萊德利庫柏擔任導演並親自飾演伯恩斯坦之外，還有英國女星凱莉墨里根（Carey Mulligan）演出伯恩斯坦夫人費莉西亞、《怪奇物語》女星瑪雅霍克（Maya Hawke）則演出其女兒；製作人有大導演馬丁史柯西斯及史蒂芬史匹伯，編劇則是以《驚爆焦點》（Spotlight）獲奧斯卡最佳原創劇本的Josh Singer與布萊德利庫柏一同撰寫。

目前尚未有更多此片的資訊，但光看到這些劇照，就相當值得樂迷期待2023年的上映了！

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