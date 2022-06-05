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2022西貝流士大賽 韓國小提琴家梁仁模勝出

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

2022年西貝流士國際小提琴大賽，由韓國小提琴家梁仁模（In-mo Yang）摘金，他將獲得30000歐元獎金、Pekka Kuusisto及Sakari Oramo的指導（mentoring prize），以及由芬蘭揚聲器製造商Genelec Oy贊助的產品獎（product prize）。他也會是該賽史上頭一個獲得NFT獎品的冠軍，該NFT為Yle Innovations所製。

隨之而來的，還有Jane Ng through J & A Beare's借予使用的1772年瓜達尼尼名琴。另外又因演奏委託Magnus Lindberg創作之《Caprice》，拿下最佳詮釋獎以及2000歐元獎金。

梁仁模生於南韓，在國內以天才身分接受完整音樂教育，後赴新英格蘭音樂學院深造，師從Miriam Fried；現為Hanns Eisler音樂學院Antje Weithaas門下學生。其出賽成績斐然，早在恩格爾、姚阿幸、柴科夫斯基、曼紐因等國際知名賽事屢獲獎項，2015年以19歲之齡拿下帕格尼尼大賽首獎後，得到了「Inmonini」的綽號。目前已經在DG發行了兩張個人專輯。

二獎與三獎得主，分別是美國的 Nathan Meltzer與烏克蘭的Dmytro Udovychenko，大賽也將分別給予他們20000及15000歐元獎金。進入決賽的其他三位選手：Diana Adamyan、Yesong Sophie Lee、Georgii Moroz將有3000歐元；進入準決賽者則有西貝流士家族提供的1000歐元獎金。

本屆西貝流士大賽在西貝流士音樂學院R棟與赫爾辛基音樂中心舉行，決賽由Anna-Maria Helsing指揮的赫爾辛基愛樂、Dima Slobodeniouk指揮的芬蘭廣播交響樂團，與獨奏者合作西貝流士的小提琴協奏曲，加上一首自選曲；以Sakari Oramo為首的9人組成評審團；比賽實況皆提供線上回顧

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