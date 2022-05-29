2022「臺灣新聲力+」系列音樂會今日登場 擊出大疫情時代世人心聲

文/MUZIK

由朱宗慶打擊樂團策劃的2022「臺灣新聲力+」系列，今日（5/27）晚間7點30分以《擊刻風景》在臺北國家音樂廳打響第一場，並在6月3日及4日巡演高雄及臺中；明日（5/28）下午2點30分則同樣於國家音樂廳帶來《名家聚擊》，由8組臺灣打擊樂名家演奏8首臺灣國人作品。在今日下午的彩排記者會中，也提前披露了本次世界首演的曲目：集合作曲家賴德和、藝術家董陽孜以及多媒體藝術家周東彥三位不同領域名家的作品〈不聞鐘聲，唯有風雨〉，在大疫情時代的不安下，用最極簡原始的聲響，呼喚出音樂最深刻的力量。

藝術總監朱宗慶感性地表示：「今天走進了音樂廳，才真正確定了我們今天會演出。」原訂於去年演出的「臺灣新聲力」雖因疫情而延期，打亂一切節奏，這段時間，也歷經疫情高低起伏，但樂團始終沒有喪志，堅持以最專業、最積極的態度面對，為的就是希望將最精彩的演出與觀眾分享。今年，系列音樂會整體升級為「臺灣新聲力+」，除了《百人木琴》考量參加者眾而延期外，《擊刻風景》與《名家聚擊》皆如期登場：「只要還有一位觀眾，我們就會繼續演出！」

▲賴德和在〈不聞鐘聲，唯有風雨〉中使用了簡約的樂器組合，追求打擊樂最純粹的聲響

在〈不聞鐘聲，唯有風雨〉的演出裡，觀眾可以聽到相當不一樣的賴德和作品：音符降到最低，且讓樂器分為「皮革」、「金屬」、「木頭」等質地，用最簡單的數列重疊敲擊。賴德和表示，這次他故意用最大程度的束縛，讓音樂家在這些簡單的音符中發揮，也是呼應了這將近三年的疫情中，人們感受到的無力與悲傷感。不過相對的是，在周東彥的視覺設計下，不但讓董陽孜的書法作品成為了彩色的倒影，更帶出了較為夢幻與朦朧的氛圍，賴德和更驚喜地說：「沒想到我的作品也可以變得這麼多采多姿。」周東彥則是認為自己接到的任務就是要「玩」，因此他決定把董陽孜的墨寶印在賽璐璐片上，再由燈光照出影子，製造出不同於以往的「手工感」，並且透過各種顏色的光影、甚至是加入水等其他媒介：「像是有一段看起來浮現的效果，就是我們倒上酒精後，書法從賽璐璐片溶解的結果。」如此的嘗試，也讓〈不聞鐘聲，唯有風雨〉展現出更多解讀的可能。

▲藝術總監朱宗慶（後排左四）、作曲家賴德和（後排左五）、視覺藝術家周東彥（後排左六）與朱宗慶打擊樂團

〈不聞鐘聲，唯有風雨〉將於今日登場的朱宗慶打擊樂團專場演出《擊刻風景》進行世界首演，除了晚間7點30分於臺北國家音樂廳外，還有6月3日週五晚間7點半於高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳，以及6月4日週六晚間7點半於臺中國家歌劇院大劇院的巡演場次。本場將以旅美作曲家黃思瑜〈女媧〉的世界首演開場，展現出從天地混沌至女媧造人、洪水氾濫與彩石補天等精彩神話，採用10人打擊樂編制，轉換出畫面感豐富的音樂篇章；緊接著楊祖垚的〈隱形循環〉則是用二重奏極簡編制，將圓周率編入音符密碼，探尋東方哲學與西方數學之間對於「圓」的定義，進而省思萬物循環的道理。

下半場演出則先帶來一場音樂旅行：湯摩．亞里的〈印巴圖塔的旅程〉，用擊樂敘述14世紀唯一一位到訪所有伊斯蘭教國家的旅行者印巴圖塔，如何從摩洛科出發、經過伊朗、葉門至印度、斯里蘭卡，最終又到柬埔寨與中國的偉大旅程，展現出世界的中古世紀樣貌，也為觀眾帶來恢復日常後踏上旅程的期待；最後一首曲目赫曼．柯肯〈拼貼風景〉，則是2011年朱宗慶打擊樂團進行亞洲首演的曲目，當中使用了即興音樂與影像的搭配，不但考驗演奏者對於即時反應的敏銳度，更讓每場演出都是一套全新的創作。對於本次的再度演出，作曲家柯肯特別認為此作中秩序破裂與重建的過程，更值得觀眾在2022年的大疫情時代裡感受。

除了《擊刻風景》外，2022「臺灣新聲力+」系列還會在明日（5/28）舉行另一場的《名家聚擊》音樂會，用「8×8」作為核心概念，邀請楊璧慈、吳國瑄、林雅雪、葉靜怡、孫名箴、張方鴻、鄭雅心、陳又誠等人號召８組臺灣優秀打擊樂家，合作演出8首由賴德和、洪千惠、李慧、林京美、劉韋志、蔡昀恬、蔡文綺、陳廷銓等臺灣作曲家的創作，曲目巧妙各異，實力各自精采；當中由劉韋志創作的〈RESISTANCE III：卡珊德拉與光〉以及陳廷銓創作的〈敲〉，更是本次的世界首演。《名家聚擊》僅此一場，與觀眾一同感受臺灣擊樂社群新活力！

【2022「臺灣新聲力+」系列音樂會】

《擊刻風景》

5/27(五)19:30 臺北 國家音樂廳

6/03(五)19:30 高雄 衛武營國家藝術文化中心音樂廳

6/04(六)19:30 臺中 臺中國家歌劇院大劇院

演出單位：朱宗慶打擊樂團

《名家聚擊》

5/28(六)14:30 臺北 國家音樂廳

演出單位：8組臺灣優秀擊樂家

※詳細節目資訊請洽 朱宗慶打擊樂團官方網站 。

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