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馬友友獲尼爾森獎 獎金高達一百萬美元
文/MUZIK
尼爾森基金會宣布，馬友友獲頒2022年尼爾森獎（Birgit Nilsson Prize）。該獎為瑞典已故知名女高音尼爾森（Birgit Nilsson）所創，三年一頒，用以表彰對古典音樂及其社會地位貢獻卓著的藝術家或藝術團體。第一位得獎者是由尼爾森親自點名的多明哥（Plácido Domingo），慕提（Riccardo Muti）、維也納愛樂也都曾獲獎。其獎金高達一百萬美元，是目前金額最高的古典音樂大獎。
尼爾森基金會主席Susanne Rydén指出，在充滿挑戰與變化的今日，古典音樂太容易遭到邊緣化，馬友友做到了尼爾森當初創立獎項時，對所有後輩音樂家的期望。藉著卓越的音樂才能、熱情和奉獻精神，馬友友對音樂的承諾，幫助我們想像和建立更好的社會與未來。他的支持和參與，不斷激勵著新一代音樂家。歡迎他今年秋天赴瑞典受獎。
馬友友將於今年10月18日，在斯德哥爾摩音樂廳，接受瑞典國王卡爾十六世頒獎。
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