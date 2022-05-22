《火戰車》配樂作曲家范吉里斯逝世

文/MUZIK

曾為《火戰車》（Chariots of Fire）、《銀翼殺手》（Blade Runner）等名片創作配樂，並以前者獲得1981年第54屆奧斯卡最佳電影音樂獎的希臘作曲家范吉里斯（Vangelis）於法國巴黎的醫院病房中去世，享壽79歲。

范吉里斯原名Ευάγγελος Οδυσσέας Παπαθανασίου（Evángelos Odysséas Papathanassíou），1943年生於希臘阿格利亞，在雅典成長，自學音樂，1963年組成第一個樂團Forminx，演出當時的流行音樂。1966年該團解散，范吉里斯成為接案創作人與製作人，為希臘電影與其他音樂家工作，兩年後前往巴黎發展，與希臘僑民Demis Roussos等人組建Aphrodite’s Child搖滾四重奏團，以單曲《Rain and Tears》風靡全歐，並登上法國、義大利、比利時排行榜之冠。

Aphrodite’s Child解散後，厭倦商業流行音樂的范吉里斯，又開始為電影與電視作曲，直到1980年代，以《火戰車》配樂登上巔峰，扣人心弦的主題堪稱不朽經典。他則解釋道，自己的音樂不是為了引起觀眾的快樂、痛苦等情緒，只是跟著影像走，因為那就是他工作的當下。

《銀翼殺手》（1982）的音樂，則是他繼《火戰車》之後的又一力作，機器人和人類彼此尷尬地在長長的惡意合成音符中一起生活，薩克斯風和蔥鬱的環境段落強調了電影的浪漫和辛酸。他在2005年曾說：「結果證明這是一部非常具有預言性的電影——我們現在就生活在一個銀翼殺手的世界裡。」

接下來的歲月裡，他又陸續為許多電影譜曲，最近的一部作品是2007年的希臘文藝復興時期畫家傳記片《El Greco》。范吉里斯相當欣賞這位畫家，曾於1995年及1998年兩度發行以他發想的音樂專輯。

因為《火戰車》的成功，范吉里斯也受邀為許多運動賽事作樂，包括2000年雪梨奧運、2002年世界盃足球賽、2004年雅典奧運等；還為《Medea》、《The Tempest》等寫過芭蕾舞曲。

此外，范吉里斯還是太空迷，美國NASA曾經指定他創作的《Mythodea》（1993，據稱一小時內就寫完）為2001年火星任務「奧德賽」的官方音樂。他的最後一張專輯《Juno to Jupiter》（2021），也是受到木星探測船的啟發，其中還收錄了探測船發射的聲音與在外太空工作的狀況。

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