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「扮父投曲」有差 作曲家仍然「應該」是男性？

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂
▲（©SWNS）
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文/MUZIK

已有十年創作經歷、譜寫超過350部作品的英國女性作曲家、鋼琴家Annabel Bennett，為了突破既有聽眾圈，以及經常遭受退稿或冷落的困境，決定從性別下手——他認為，女性身分正是阻擋自己更上層樓的關鍵——改以男性化名Arthur Parker發表作品。

Bennett稱，「變性」以後，狀況真的立刻改變。

幾個月都沒理他的BBC，突然開始播放他的音樂，現在已有超過40首Arthur Parker的原創作品，曾被BBC在全國與區域廣播中播送。這位「男性作曲家」有9首曲子名列BBC Radio3頻道的播放清單，還發行了在Abbey Road工作室錄製的首張專輯《Dying Earth》。

為了達到偽裝目的，Bennett塑造的Arthur Parker不接電話，只用email接案，並迴避所有關於此人檔案或存在證據的問題。

他之所以選擇公開此事，是為了讓大家意識到他的情況，並希望激勵其他女性作曲家，從他口中仍為男性壟斷的作曲世界脫穎而出。

50歲、現居於Padstow的Bennett表示，自己以女性身分署名送件時，東西都不知哪裡去了，可是一旦改用男性名字，就馬上受到注意。他花了數月時間，用自己的名字提交作品給BBC，都未成功，在其它機構的狀況也是一樣：「通常都石沉大海。」

同樣的東西，以Arthur Parker之名送出，BBC便拿來大播特播。他認為，對方是把這位作者當成年長男性，對他們來說，由男性演奏有感染力的音樂，比較吸引人。

結果就是，性別反而超越作品本身，成了選擇的標準。

Bennett指出，他在女廁對主持人Sarah Gosling表明身分之前，藉Arthur Parker之名投給BBC的作品，已經播放了大約6週，聽眾都以為自己在聽Parker的音樂。儘管Gosling個人對他表示，不論他是男是女，都會播出他的音樂；但普遍的狀況是，如果不裝成男人，他的email就被丟在一邊、沒人搭理。

「這年頭還得做這種事，不是很奇怪嗎？」

無獨有偶，Arthur Parker在荷蘭的Classic FM也有播放清單。

2012年父逝之後，Bennett開始譜曲，並與電視節目製作公司簽約，但他的作品多被歸至男性名下，於是他有天決定自己再試一次——以父親Tom Arthur Parker 之名變化而來的Arthur Parker計劃，因此逐漸成形。

以JK Rowling為例，他希望更多女性作曲家懷著信心前進、希望他們受到更認真的對待——這在生活中的許多層面都已實現，但作曲，依然是男性的絕對領域。

其實Bennett的出身並不一般，作為編曲、製作人、多種樂器演奏者Tom Parker的女兒，大衛鮑伊（David Bowie）當過他與姐姐小時候的保姆，John Lee Hooker曾睡過他家、是Gerry Rafferty名曲《Baker Street》的誕生地之一。父親過世之後，他演奏起年輕時彈的那部鋼琴、走出傷痛、繼續人生，一路創作了大約350部作品：「儘管他（爸爸）確實警告過我，女性要在這個產業裡求得突破有多麼困難。」

講回創作，Bennett確實在Abbey Road錄製了《Dying Earth》，掛著Arthur Parker的名號，在實體與串流通路發行：「我只是認為，如果人們認定專輯出自男人之手，那會賣得比較好。當然，這是不應該的，我希望講出實情，也許有助於改變現狀。」

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