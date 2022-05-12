照護機構疫中「樂事」 給長者的線上演出

文/MUZIK

為了阻斷COVID-19病毒傳播，加拿大也曾對老人照護中心祭出謝絕訪客的禁令，當時讓身在其中的Jack Long希求卻不可得的掛念之一，就是音樂會。Long出身音樂家庭，能夠演奏小號，還創立了加拿大最具規模的連鎖樂器店Long & McQuade。看護之家每週固定舉行的現場演出，對他來講無疑是生活中不可或缺的精彩，而且是他喜歡住在該地的原因之一，他與朋友們都因為失去音樂會備感孤獨。

言至此處，全球許多樂迷肯定對此心有戚戚，但對長期照護機構裡的長者來說，失去現場音樂的傷害更大。如今，醫院與許多長照機構都聘有音樂治療師，作為處方的一部分，音樂在治療帕金森症、失憶症、憂鬱症方面，扮演相當重要的角色，例如以音樂療法改善晚期失憶症患者的發聲與行動能力，讓他們更易於自我表達；減少失憶症導致的攻擊與躁動行為，合唱活動還能減輕他們的憂慮症狀，讓患者覺得不再那麼孤獨；伴隨帕金森症而來的動作不諧，也可透過音樂治療。

因此，COVID-19相關限制上路伊始，照護機構就得想辦法填補音樂缺口。

過去10年以來，多倫多非營利組織Concerts in Care（CIC）已經在多個照顧中心，為長者安排超過2100場音樂演出。禁令一出，自知身繫聽眾記憶、連結、社交生命線的他們，即忙於安排，至今已然組織一百四十多場即時直播音樂會，加上35場預錄音樂會，守備範圍深入一般職業音樂家難以企及的Cornwall、Peterborough、Thunder Bay等安大略省地區。條件許可之處，他們依然進行保持安全距離的現場演出，例如讓小號手在退休之家的連通陽臺上吹奏。

非只聽眾，在這場大疫之中，表演者同樣首當其衝。多倫多大學職業大提琴家、曾為職業樂團團員的Brenton Chan，以往相當樂於赴長者家中演出，並把此事視作自己最重要的工作。除了時間彈性、內容客製，他演完還不退場，而是留下與聽眾談天、聽長者講古。然而，COVID-19疫情把他這樣的人拒於機構門外，迫使他們必須尋找其它機會。

CIC推出的虛擬音樂會，便為音樂家們開了另一扇窗，讓他們在公共衛生規範的限制之下，仍有可循之途。

聽聞照護機構無法舉行現場節目，安大略省副省督Elizabeth Dowdeswell也想幫忙——身為歌劇演員的女兒，從小在歌聲與琴聲裡長大的他，對音樂演出當然也有美好的回憶——於是他出力協助CIC，僱請當地音樂家，在2020年7月末，拿出了第一場ZOOM上音樂會，「一石二鳥」地為長者與音樂家解決困難，之後陸續登場的線上節目，前幾個月就吸引了數千觀眾，並以即時問答方式發揮社交功能，讓看直播的長者也能與演出者互動。雖然都是「虛擬」演出，不過Dowdeswell描述，「現場」氣氛依然親密，「可以看到觀眾的客廳，也能看見他們的生活。」

未來，CIC仍計劃持續現場、線上的雙重演出型式，供需要的機構彈性選擇。該組織執行長 Debra Chandler認為，新的虛擬方式，可以讓CIC的觀眾更趨多元，就算長者一人身處房間，都能為他們提供一切力所能及的音樂服務。

而從演奏者的角度來說，雖然現在已經可以回到現場，Chan卻說，自己因此小解到虛擬表演帶來的彈性：線上節目可以讓演出者免於舟車勞頓的壓力，擁有更多與觀眾互動的時間，還有機會分享孩子與寵物的影像、展示自己的生活。

不過疫間的開疆拓土，也給CIC帶來新的挑戰，他們現在要照顧更大的音樂家與機構網絡，雙型節目並行，也需要額外的資金。但與觸及先前難以相見的人們，還有得到的彈性相比，Chandler認為一切都值得：「音樂幫助長者與回憶、感覺相繫。」對他們而言，這是至關重要的必需。

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