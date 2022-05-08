旅德青年音樂家張宇安 接任臺北市立國樂團首席指揮

文/MUZIK

2016年布加勒斯特國際指揮大賽首獎得主、曾任波士頓交響樂團（Boston Symphony Orchestra）助理指揮的 張宇安 ，於今年5月正式接棒，出任臺北市立國樂團首席指揮。

張宇安出身澎湖，16歲進入馬公高中國樂社，開始接觸音樂，之後進入國立臺灣師範大學音樂學系就讀，主修竹笛，並由許瀞心教授啟蒙指揮。自音樂學系碩士班指揮主修畢業後，再赴德國柏林漢斯．艾斯勒音樂學院（Hochschule fuer Musik Hanns Eisler, Berlin）深造管弦樂指揮專業。2018年獲邀參與檀閣鄔音樂節（Tanglewood Music Festival），指揮其交響樂團；2018-2020樂季出任美國波士頓交響樂團（Boston Symphony Orchestra）助理指揮，2020年1月於波士頓交響大廳擔綱指揮的四場樂季音樂會，得到樂評「縝密、清澈、兼具生命力的奇蹟」的讚許。目前與妻子、揚琴演奏家唐愷均旅居德國柏林，持續於歐美亞各地客席指揮演出，。

北市國前任首席指揮瞿春泉於2013年1月上任，任內帶領北市國進行近百場演出，內容涵蓋傳統戲曲、經典國樂、流行跨界等，2021年底完成階段性任務後，轉為榮譽指揮暨藝術顧問。樂團也於去年10月同步開始新任首席指揮的遴選作業，最後選出曾經兩度應邀擔任北市國音樂會客席指揮，合作過程令北市國團員們印象深刻、樂友觀眾熱烈迴響的張宇安，於今年5月接任首席指揮，與北市國團隊攜手擘劃2022年至2025年樂季的節目；上任之後與北市國的首場演出，則將於今年9月在國家音樂廳登場。

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