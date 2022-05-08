疫情嚴峻 北市交取消5月所有節目
文/MUZIK
臺北市立交響樂團原訂5月1日《冰雪烈焰─殷巴爾與陳毓襄》音樂會，因有團員確診而取消。
為謹守防疫規則並維護相關人員之健康安全，北市交同時宣布取消5月份其餘4場節目：5月11日《弦響．1905─殷巴爾與高炳坤》、5月21日《未完成的宇宙夢境－殷巴爾與馬勒第十》、5月29日《魅力C小調》與《法國號的浪漫之旅─蕭崇傑法國號獨奏會》音樂會。
已購票觀眾可於期限內至OPENTIX售票系統辦理全額退票，各節目退票資訊請詳北市交官網。
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