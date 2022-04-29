快訊

評／勞動節拒加班 台鐵員工為什麼不想要公司化？

百萬美妝網紅染疫康復「真的有後遺症」有2症狀快就醫

烏克蘭流亡音樂家將組樂團巡演歐美

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

由來自烏克蘭地區的流亡音樂家們，以及目前任職於各大歐美樂團的烏克蘭籍音樂家們，將共同組成烏克蘭自由交響樂團（Ukrainian Freedom Orchestra），並將於七月起開始巡演於多個歐美大城。

這個樂團的成員主要來自於烏克蘭各城市如基輔、敖德薩、利沃夫等，他（她）們在戰事開始後便流亡在周邊的國家。此外，為表示支持，烏克蘭文化部也發布訊息表示，目前正在參戰的烏克蘭士兵，如果本職是音樂家，也可以暫時離開軍隊前往參與這個樂團的排練以及演出。

烏克蘭文化部長Oleksandr Tkachenko表示，透過這個自由交響樂團的演出，可以展現烏克蘭在文化上的軟實力，同時向世界顯現烏克蘭音樂家們的強韌與獨特。而這個樂團演出所募得的經費，也將全數用於支持因為戰事而失去工作機會的烏克蘭音樂家們。

目前樂團已排定的演出行程將包括英國、法國、德國、荷蘭，以及美國。其中首演將會安排在今年英國逍遙音樂節的開幕音樂會，演出曲目將包括蕭邦、貝多芬，以及烏克蘭作曲家的作品。在逍遙音樂節之後，樂團將會繼續歐陸的演出，最後在美國的紐約及華盛頓收尾。樂團的指揮將由烏克蘭裔的加拿大指揮家Keri-Lynn Wilson擔任，樂團的排練活動也將於波蘭華沙進行。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

跨界合作連明偉 台灣女婿認了理解很吃力

俄濫轟烏克蘭 敖德薩平民區18死 馬立波仍被圍困

柴科夫斯基大賽遭國際音樂比賽聯盟除名

女王回來了！2NE1科切拉音樂節合體　嗨唱〈I AM THE BEST〉

相關新聞

烏克蘭流亡音樂家將組樂團巡演歐美

由來自烏克蘭地區的流亡音樂家們，以及目前任職於各大歐美樂團的烏克蘭籍音樂家們，將共同組成烏克蘭自由交響樂團（Ukrainian Freedom Orchestra），並將於七月起開始巡演於多個歐美大城。

美籍指揮家辭馬林斯基劇院職位

美籍指揮家Gavriel Heine日前宣布將辭去俄國馬林斯基劇院（Mariinsky Theater）駐院指揮一職，原因是不認同俄國侵略烏克蘭的行為。在辭職前，Heine已經擔任這個職位長達十五年之久。

鋼琴家魯普、安傑利希與作曲家博特威斯托接連離世

本週伊始，古典樂壇已然失去了三位重量級音樂家：羅馬尼亞鋼琴大師魯普（Radu Lupu）、美國鋼琴名家安傑利希（Nicholas Angelich）、英國代表性作曲家博特威斯托（Harrison Birtwistle）。

柴科夫斯基大賽遭國際音樂比賽聯盟除名

4月19日，國際音樂賽事聯盟（World Federation of International Music，WFIMC）以主席Peter Paul Kainrath的名義發布聲明，排除柴科夫斯基國際音樂大賽的會員資格，並立即生效。

聲樂療法 解染疫長期之苦

英國國立威爾斯歌劇院，正以呼吸與聲樂技巧，幫助COVID-19感染者以及久為健康狀況不佳所苦之人，克服疫病帶來的長期影響。

聽古典樂開車更省電

在各家車廠陸續宣布在未來的十年間將逐步停產汽柴油車而轉向電動車，我們將可以預期電動車的時間即將要全面到來了。在可預見的未來，汽車行銷也將會由推銷多省油，改成多省電了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。