鋼琴家魯普、安傑利希與作曲家博特威斯托接連離世

文/MUZIK

本週伊始，古典樂壇已然失去了三位重量級音樂家：羅馬尼亞鋼琴大師魯普（Radu Lupu）、美國鋼琴名家安傑利希（Nicholas Angelich）、英國代表性作曲家博特威斯托（Harrison Birtwistle）。

喬治．安奈斯可國際音樂節與音樂大賽（George Enescu International Festival and Competition）主辦方於4月19日，發布了魯普過世的消息。這位大師1967年曾贏得該賽首獎，也是范．克萊本大賽與里茲大賽的冠軍，堪稱羅馬尼亞的傳奇人物。他的經紀人受訪時表示，4月17日下午，魯普因多種長期疾病，在瑞士家中安詳離世，享壽76歲。

次日（4月18日），在法國完成音樂教育並長居該地的美國鋼琴家安傑利希，因慢性肺病辭世，年僅51歲。

同日，英倫海峽彼岸，因長歌劇《The Mask of Orpheus》聞名，並以《Panic》創下逍遙音樂節閉幕之夜首次演出當代作品紀錄的英國作曲家博特威斯托也撒手人寰，享壽87歲。

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