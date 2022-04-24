聽新聞
test
0:00 / 0:00
鋼琴家魯普、安傑利希與作曲家博特威斯托接連離世
文/MUZIK
本週伊始，古典樂壇已然失去了三位重量級音樂家：羅馬尼亞鋼琴大師魯普（Radu Lupu）、美國鋼琴名家安傑利希（Nicholas Angelich）、英國代表性作曲家博特威斯托（Harrison Birtwistle）。
喬治．安奈斯可國際音樂節與音樂大賽（George Enescu International Festival and Competition）主辦方於4月19日，發布了魯普過世的消息。這位大師1967年曾贏得該賽首獎，也是范．克萊本大賽與里茲大賽的冠軍，堪稱羅馬尼亞的傳奇人物。他的經紀人受訪時表示，4月17日下午，魯普因多種長期疾病，在瑞士家中安詳離世，享壽76歲。
次日（4月18日），在法國完成音樂教育並長居該地的美國鋼琴家安傑利希，因慢性肺病辭世，年僅51歲。
同日，英倫海峽彼岸，因長歌劇《The Mask of Orpheus》聞名，並以《Panic》創下逍遙音樂節閉幕之夜首次演出當代作品紀錄的英國作曲家博特威斯托也撒手人寰，享壽87歲。
【更多精采內容詳見】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言