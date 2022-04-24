柴科夫斯基大賽遭國際音樂比賽聯盟除名

文/MUZIK

4月19日，國際音樂賽事聯盟（World Federation of International Music，WFIMC）以主席Peter Paul Kainrath的名義發布聲明，排除柴科夫斯基國際音樂大賽的會員資格，並立即生效。

該聯盟秘書長Florian Riem表示，雖然許多當今一流的音樂家都曾獲得柴賽的桂冠，但因俄國對烏克蘭發動殘酷戰爭並施以非人道暴行，WFIMC作為非政治組織，無法支持或容許受俄國政權資助、為其宣傳的會員。同時，聯盟的首要目標，一直是對青年音樂家——目前特別是來自烏克蘭者——提供有力的支持，並再次強調先前聲明所言：反對一竿子打翻所有俄國人，以及針對特定國籍藝術家的歧視與排擠。

1957年成立的WFIMC是國際公認的全球性組織，致力於發掘前景可期的年輕音樂人，以藝術之卓越、誠信、公平為目標，提供指導方針，並制定國際認可的標準。目前聯盟會員包括超過110個音樂大賽以及為年輕音樂家開展國際職涯而設置的組織。

柴科夫斯基大賽的網頁上，可以看到俄羅斯總統普丁的聲明，還有其支持者葛濟夫的評論；比賽的組織者包括俄羅斯聯邦政府、俄羅斯聯邦文化部、馬林斯基基金會等。

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