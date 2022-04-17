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聲樂療法 解染疫長期之苦

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂
▲（photo: Kirsten Mcternan）
▲（photo: Kirsten Mcternan）

文/MUZIK

英國國立威爾斯歌劇院，正以呼吸與聲樂技巧，幫助COVID-19感染者以及久為健康狀況不佳所苦之人，克服疫病帶來的長期影響。

來自Rhondda Cynon Taf 的Michele Roberts，是首批因此獲益的COVID-19感染病患之一。他在2020年3月，於Llantrisant的Royal Glamorgan醫院擔任職業醫療技術人員時得病，健康狀況在染疫兩週之內快速惡化，連丈夫都覺得他應該過不了這道鬼門關——當時認為自己必死無疑的Michele拒絕入院治療，寧願死在家中、倒在丈夫懷裡。

失去著衣與盥洗能力、記憶模糊、幾乎都在睡覺的六週「長眠」，徹底顛覆了他的生活。

Michele從未完全康復，COVID-19在他身上留下長期症狀——起初，不明狀況的他當然非常害怕，頭部、眼周的疼痛，伴隨神經痛、呼吸困難，讓人時時疲於應付，累得就像早上爬不起床一樣——讓他無法從事全職工作、再也不能回到過去的生活。

面對身體狀況改變的事實，轉而求助的Michele被介紹到威爾斯歌劇院的COVID-19長期健康計劃。該計劃總監Emma Flatley稱，參與者的反應令人驚豔，兩套主要導引課程對於健康及呼吸狀況都有非常正面的影響，對心理方面同樣有所助益；其中教授的技術與建議，也降低了患者緊急送醫的機率。

職業歌劇演唱者帶領參與者小團體，進行以一小時為單位的課程。女高音、旁白Zoe Milton-Brown解釋：作為歌者，他們花了很長的時間，學習如何有效率的呼吸，希望透過課中的活動，分享他們為了保持呼吸平穩、讓空氣進入肺部、有效使用橫隔膜而設計的各種方式。所有內容都以盡量試著幫助COVID-19的長期患者重拾輕鬆有效的呼吸技巧而打造。

Michele還記得自己曾經希望第一堂課不要結束的心情，但他很快明白課程之所以只有一個小時，是因為僅僅這樣，他就已經累癱了。其中內容不只關於歌唱，還包括可以每天自己進行的放鬆與按摩。加入計劃後，連丈夫都注意到他在呼吸或整體的健康方面，都有明顯的進步，也能更順利地與人交談。

Michele參與的導引課程，是由Cwm Taf、Cardiff、Vale、Betsi Cadwaladr的健康社區網站（health boards）提供。負責該站在此區域營運的Sofia Harries指出，早在COVID-19疫情發生之前，歌唱就已經在改善健康與肺部機能的領域，占有一席之地。這個計劃讓困於疫後長期問題的人們相聚一處，予其符合規範的、尤其是關於呼吸方面的康復治療教育，非常實用。歌唱也讓人們有機會下意識地享受這段康復治療的過程，根本不用去思考如何控制橫隔膜之類的事。

威爾斯當局正為COVID-19長期康復治療機構撥款500萬英鎊，期望health boards能夠推廣這個模式，並用以協助多重硬化症與肌痛性腦脊髓炎等長期病症的患者。

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