文/MUZIK

在各家車廠陸續宣布在未來的十年間將逐步停產汽柴油車而轉向電動車，我們將可以預期電動車的時間即將要全面到來了。在可預見的未來，汽車行銷也將會由推銷多省油，改成多省電了。

那麼電動車的電要怎麼省呢？除了寄望有更好的省電科技之外，不要懷疑，聽古典音樂，也會有幫助喔。日前韓國一間車廠，就以及將要發行的一款電動車來做測試，看看駕駛在聆聽不一樣的音樂時，對於車子行駛的耗電量會不會有影響。

測試的方式是讓不同的駕駛們（都是電動車駕駛的新手）邊開著電動車邊聆聽一份已經設計好的歌單，行駛一段有城市道路、鄉間小道，以及高速公路等，然後再紀錄每一首音樂播放時，車子的耗電量狀況為何？結果在這份包含嘻哈、抒情樂，古典樂集電音舞曲的歌單中，平均下來，聆聽古典樂時，駕駛能讓車子以更省電的方式來行駛。

在這份歌單中所選擇的古典樂為貝多芬的第九號交響曲第二樂章，他佔了整個歌單總長當中的32.5％，然而在整體的耗電量中只佔了7.7％。相對來說，The Weekend所演唱的《Blinding Lights》（快節奏的流行樂）雖然只佔歌單總長的10.4％，耗電量卻佔了23.6％。實驗的結果簡單來說，聽古典樂有助於駕駛以更省電的方式駕馭車輛，而快節奏的流行樂則會讓駕駛沒有意識的加快速度。

完整的歌單如下：

Tycho – 《Awake》

Adele – 《Hello》

The Weeknd – 《Blinding Lights》

Anna Meredith – 《Nautilus》

Kanye West – 《Fade》

Beethoven – Symphony No. 9 in D Minor 2nd movement

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