快訊

被美國通報…雲林前代課教師雲端存3女童裸照 檢察官偵查起訴

影／瑞芳警分局至少3名警官確診 展開大消毒

聽古典樂開車更省電

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

在各家車廠陸續宣布在未來的十年間將逐步停產汽柴油車而轉向電動車，我們將可以預期電動車的時間即將要全面到來了。在可預見的未來，汽車行銷也將會由推銷多省油，改成多省電了。

那麼電動車的電要怎麼省呢？除了寄望有更好的省電科技之外，不要懷疑，聽古典音樂，也會有幫助喔。日前韓國一間車廠，就以及將要發行的一款電動車來做測試，看看駕駛在聆聽不一樣的音樂時，對於車子行駛的耗電量會不會有影響。

測試的方式是讓不同的駕駛們（都是電動車駕駛的新手）邊開著電動車邊聆聽一份已經設計好的歌單，行駛一段有城市道路、鄉間小道，以及高速公路等，然後再紀錄每一首音樂播放時，車子的耗電量狀況為何？結果在這份包含嘻哈、抒情樂，古典樂集電音舞曲的歌單中，平均下來，聆聽古典樂時，駕駛能讓車子以更省電的方式來行駛。

在這份歌單中所選擇的古典樂為貝多芬的第九號交響曲第二樂章，他佔了整個歌單總長當中的32.5％，然而在整體的耗電量中只佔了7.7％。相對來說，The Weekend所演唱的《Blinding Lights》（快節奏的流行樂）雖然只佔歌單總長的10.4％，耗電量卻佔了23.6％。實驗的結果簡單來說，聽古典樂有助於駕駛以更省電的方式駕馭車輛，而快節奏的流行樂則會讓駕駛沒有意識的加快速度。

完整的歌單如下：

Tycho – 《Awake》

Adele – 《Hello》

The Weeknd – 《Blinding Lights》

Anna Meredith – 《Nautilus》

Kanye West – 《Fade》

Beethoven – Symphony No. 9 in D Minor 2nd movement

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

Toyota Innova EV概念車於印尼車展發表！

科技產品展望分歧 高盛首選台積、南電、國巨、聯發科

Honda計畫在2030年推出30款電動車 包含平價車款與至少2款超跑

鴻海攻5G 收購無線通訊新創

相關新聞

聲樂療法 解染疫長期之苦

英國國立威爾斯歌劇院，正以呼吸與聲樂技巧，幫助COVID-19感染者以及久為健康狀況不佳所苦之人，克服疫病帶來的長期影響。

聽古典樂開車更省電

在各家車廠陸續宣布在未來的十年間將逐步停產汽柴油車而轉向電動車，我們將可以預期電動車的時間即將要全面到來了。在可預見的未來，汽車行銷也將會由推銷多省油，改成多省電了。

柴科夫斯基故地遭殃 青年舊居毀於戰火

柴科夫斯基24歲時曾經落腳、位於烏克蘭東北方城市Trostyanets（Тростянець，彼時為俄羅斯帝國領土）的故居，不幸毀於戰火。

范．克萊本大賽公布初選名單 俄、烏皆有入圍者

四年一度的范．克萊本國際鋼琴大賽，因COVID-19疫情延期一年之後，終於將在今年6月登場。

俄國鋼琴家發言反戰 音樂會仍在加拿大遭取消

俄國與烏克蘭戰爭開戰後，在古典音樂界也興起一股「取消」風潮，除了先前因自身政治立場而有爭議的葛濟夫與涅翠柯外，近來似乎也出現了「看到俄國就取消」的情況。3月初年僅20歲的俄國青年鋼琴家馬洛菲夫（Alexander Malofeev），即便在開戰之初就出聲反戰，預計於加拿大舉行的音樂會依然被全數取消，引發樂界討論。

蘋果將推古典音樂APP？ 開發資訊現端倪

近期Apple Music的開發資訊裡頭，可能藏有未上市「古典音樂應用程式」的痕跡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。