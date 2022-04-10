柴科夫斯基故地遭殃 青年舊居毀於戰火

文/MUZIK

柴科夫斯基24歲時曾經落腳、位於烏克蘭東北方城市Trostyanets（Тростянець，彼時為俄羅斯帝國領土）的故居，不幸毀於戰火。

作為柴科夫斯基第一部交響作品《暴風雨》（1864）的誕生地，這幢已被闢為紀念館的建築物，與該城大部分地方一樣，都在這次戰事之中，成了斷垣殘壁。據報導，俄軍從3月2日占領此地，至3月25日撤退期間，除了使用手榴彈攻擊抗議的平民、造成兩人死亡，還搶奪了市民的各種財物，城中各處都留下了代表軍械的「Z」字符號。

戰火一開，這座擁有25000居民的小城就陷入斷糧斷水的危機之中。雖然烏軍已經倚靠重炮火力奪回失地，市民們現在還是得到被炸毀的柴科夫斯基紀念館旁、在與之同名的柴科夫斯基兒童音樂學校前排隊，等著領取食物——開戰之初，該校音樂廳還曾充作烏方志願者的註冊地。

Trostyanets市長表示，要估算死亡人數，目前還言之過早。不過在烏克蘭總統要求之下，歐盟執行委員會主席Ursula von der Leyen已於4月4日支持調查俄國在烏所涉戰爭罪行，調查員將協助追查來自烏國政府單位與非政府組織關於俄軍屠殺、性侵基輔周邊居民的報告。

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