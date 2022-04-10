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范．克萊本大賽公布初選名單 俄、烏皆有入圍者

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

四年一度的范．克萊本國際鋼琴大賽，因COVID-19疫情延期一年之後，終於將在今年6月登場。

本屆報名者共計388位，經過線上甄選，獲得初賽資格的30位選手名單，已於3月底出爐，其中來自俄羅斯的鋼琴家就有6位，居各國之冠；中國大陸以5位居次；接著是南韓的4位與美國的3位。

烏克蘭唯一入選的28歲選手 Dmytro Choni生於基輔，目前旅居奧地利格拉茲。接受甄選時，他的家人正從遭受圍城的家鄉搭機出逃，Choni事後回憶：「我只能試著把精神完全集中在音樂上。」

儘管有些藝文組織為表達抗議，選擇抵制俄國演奏家，但同樣譴責戰爭的范．克萊本大賽並未如此，主辦單位發表公開聲明解釋：生於俄國的鋼琴家並非該國政府官員，也不是受國家贊助參賽，基於范．克萊本的願景，與該賽支持年輕藝術家的核心使命，俄羅斯鋼琴家仍可參加第16屆范．克萊本大賽的甄選。

這30位入選者，接下來將面對初賽、複賽、準決賽、決賽，共計四輪競賽，內容包括獨奏以及與Fort Worth交響樂團合作協奏曲，往年的室內樂項目則被取消。

第16屆范．克萊本國際鋼琴大賽初賽入選者名單

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