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俄國鋼琴家發言反戰 音樂會仍在加拿大遭取消

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

俄國與烏克蘭戰爭開戰後，在古典音樂界也興起一股「取消」風潮，除了先前因自身政治立場而有爭議的葛濟夫與涅翠柯外，近來似乎也出現了「看到俄國就取消」的情況。3月初年僅20歲的俄國青年鋼琴家馬洛菲夫（Alexander Malofeev），即便在開戰之初就出聲反戰，預計於加拿大舉行的音樂會依然被全數取消，引發樂界討論。

馬洛菲夫原本預計在3月9、10及13日與蒙特婁交響樂團演出，指揮由提爾森－湯瑪斯擔任，曲目則是普羅高菲夫的第三號鋼琴協奏曲。樂團方在演出前發出聲明表示：「鑑於烏克蘭遭受俄國侵襲的國際情勢，我們取消原本預定於提爾森－湯瑪斯場次演出的馬洛菲夫客席。」並且進一步表明，考慮到烏克蘭現況，原本的演出安排並不適當：「會等到形式許可後，再期望與此位傑出音樂家合作。」該系列音樂會的曲目也更換為布拉姆斯、葛利格與舒伯特作品。

然而，馬洛菲夫其實早在3月2日於社群網站上留下他對開戰的看法：「未來數十年俄國人將會蒙羞，因為我們沒有辦法影響並預測到此恐怖且血腥的決定。」而在音樂會被取消後，他也寫道：「比起烏克蘭的人們，以及我住在那邊的親戚，我知道我遭遇的問題微不足道。現在最重要的是要停止流血戰事，然而如果只是散播仇恨，一定不會有幫助，只會讓更多人受苦。」

面對網路批評取消節目的聲浪，主辦單位溫哥華演奏會協會的藝術總監Leila Getz表示，如期舉行音樂會的話，也可能遭遇支持烏克蘭方的抗議，為了避免此情況發生，她決定取消：「我並不是（對種族）偏執，我很在乎馬洛菲夫的感受，但比起真的讓他在溫哥華登台，我覺得取消才是更好的決定。其實不管是取消或是如期舉行，我都覺得很糟糕。」

不過，並非所有人都支持取消決定。除了觀眾在社群網站上有激烈爭辯外，美國紐約州的水牛城愛樂（Buffalo Philharmonic Orchestra）則維持馬洛菲夫在3月初的音樂會，曲目一樣是普羅高菲夫的第三號鋼琴協奏曲。樂團發言人Patrick O’Herron表示：「團方深知烏克蘭衝突影響之重。決定繼續本週音樂會的原因，是要向受難的人們展現支持，而音樂正是能在悲劇時刻帶來療癒力量。」同時他也表示：「馬洛菲夫不該為此戰事負責。」

面對持續尚未看的到終點的戰事，對於俄國音樂家與作品演出與否的爭議與質疑，應該只會日益增多。

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