蘋果將推古典音樂APP？ 開發資訊現端倪

文/MUZIK

近期Apple Music的開發資訊裡頭，可能藏有未上市「古典音樂應用程式」的痕跡。

從蘋果去年收購提供古典音樂瀏覽與搜尋服務的Primephonic，並稱要將Primephonic最好的部分整合進Apple Music、提升客戶體驗來看，著手開發相關應用程式一點都不讓人意外。這款程式可能會沿用Primephonic的使用介面，並以特供古典音樂使用的型式，結合Apple Music現有的無損音質、空間音訊等特色，讓蘋果公司進一步實現對古典樂迷的承諾。

9to5Google 已經在最近的Apple Music安卓開發資訊中，發現了新東西的蹤跡。程式碼透露，這款程式似乎將很簡單地被稱為「Apple Classical」，被找到的編碼串是用於打開優化服務裡尚不存在的兼容音軌。

MacRumors 也指出，蘋果近期正在招聘用戶體驗設計師，該職缺是為一個獨立的音樂應用程式而設，應聘者要有用戶體驗方面的專業，帶著特別是對Primephonic的新觀點，為古典音樂設計整合視覺、聽覺、觸覺的出色體驗。其工作清單則顯示，Primephonic的品牌將以某種形式，也許是Apple Classical旗下的次級單位，繼續存在。

另外，Apple也於2月收購了使用人工智慧技術生成個人化、客製化曲目的編曲新創公司AI Music。

與此同時，Spotify早已公開的HIFI服務，則是杳無音訊，對其上線時間也依然三緘其口。

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