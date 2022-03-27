快訊

三重女業務丈夫Ct值17.6 曾去2處、北市急匡21人

蘋果將推古典音樂APP？ 開發資訊現端倪

聯合新聞網 / MUZIK閱聽古典樂

文/MUZIK

近期Apple Music的開發資訊裡頭，可能藏有未上市「古典音樂應用程式」的痕跡。

從蘋果去年收購提供古典音樂瀏覽與搜尋服務的Primephonic，並稱要將Primephonic最好的部分整合進Apple Music、提升客戶體驗來看，著手開發相關應用程式一點都不讓人意外。這款程式可能會沿用Primephonic的使用介面，並以特供古典音樂使用的型式，結合Apple Music現有的無損音質、空間音訊等特色，讓蘋果公司進一步實現對古典樂迷的承諾。

9to5Google 已經在最近的Apple Music安卓開發資訊中，發現了新東西的蹤跡。程式碼透露，這款程式似乎將很簡單地被稱為「Apple Classical」，被找到的編碼串是用於打開優化服務裡尚不存在的兼容音軌。

MacRumors 也指出，蘋果近期正在招聘用戶體驗設計師，該職缺是為一個獨立的音樂應用程式而設，應聘者要有用戶體驗方面的專業，帶著特別是對Primephonic的新觀點，為古典音樂設計整合視覺、聽覺、觸覺的出色體驗。其工作清單則顯示，Primephonic的品牌將以某種形式，也許是Apple Classical旗下的次級單位，繼續存在。

另外，Apple也於2月收購了使用人工智慧技術生成個人化、客製化曲目的編曲新創公司AI Music。

與此同時，Spotify早已公開的HIFI服務，則是杳無音訊，對其上線時間也依然三緘其口。

【更多精采內容詳見】

《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

延伸閱讀

少了醜瀏海...iPhone 15 Pro改螢幕下Face ID 韓媒曝明年推出

駕照、身分證存入蘋果錢包app功能 亞利桑那州上路使用

蘋果收購英國新創Credit Kudos 可能推動Apple Card服務進入全球市場

蘋果將採購低碳鋁金屬 用於iPhone SE

相關新聞

俄國鋼琴家發言反戰 音樂會仍在加拿大遭取消

俄國與烏克蘭戰爭開戰後，在古典音樂界也興起一股「取消」風潮，除了先前因自身政治立場而有爭議的葛濟夫與涅翠柯外，近來似乎也出現了「看到俄國就取消」的情況。3月初年僅20歲的俄國青年鋼琴家馬洛菲夫（Alexander Malofeev），即便在開戰之初就出聲反戰，預計於加拿大舉行的音樂會依然被全數取消，引發樂界討論。

蘋果將推古典音樂APP？ 開發資訊現端倪

近期Apple Music的開發資訊裡頭，可能藏有未上市「古典音樂應用程式」的痕跡。

伊莉莎白皇后大賽將不抵制俄國音樂家

儘管俄烏戰事仍然嚴峻，世界許多國家紛紛加入抵制俄國的行列，但對於音樂或其他的文化藝術項目來說，是否要將俄國排除在外，一直是個沒有共識的議題。日前，比利時伊莉莎白女皇國際音樂比賽，就宣布今年將進行的大提琴賽事，不會排除俄國音樂家參與。

愛丁堡藝術節任命首位女性總監

現年34歲的蘇格蘭小提琴家貝內代蒂（Nicola Benedetti）即將於今年十月正式就任愛丁堡國際藝術節的總監，這也將是這個藝術節史上的第一位女性總監。

烏克蘭重要歌劇院設施被炸毀

烏克蘭東北方的城市哈爾科夫（Kharkiv）日前遭受俄軍猛烈的轟擊，死傷無數，而市內最重要的表演藝術場館也無法幸免於難。

女力再現 紐西蘭交響樂團任命新任首席指揮

紐西蘭籍指揮家Gemma New正式被紐西蘭交響樂團（New Zealand Symphony Orchestra）任命為首席指揮兼任藝術顧問，任期三年直到2024。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。